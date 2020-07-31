直播／親民黨主席宋楚瑜赴北榮　悼念前總統李登輝

享耆壽98歲，台北榮總設置臨時靈堂供各界追思。外界也特別關注過去曾被形容與李情同父子的親民黨主席宋楚瑜，因凍省及2000年總統選舉國民黨江山瓦解一事，雙方結下長達20多年的恩怨情仇。據了解，親民黨主席宋楚瑜下午3點將赴懷遠堂悼念，最新狀況，讓《NOWnews今日新聞》直播鏡頭帶您了解。

前總統李登輝昨（30）日病逝，