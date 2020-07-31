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直播／親民黨主席宋楚瑜赴北榮　悼念前總統李登輝

編輯林莞茜/綜合報導-2020-07-31 15:12:43
▲親民黨主宋楚瑜與前總統李登輝有著長達21年的恩怨情仇。（圖／NOWnews資料照）
前總統李登輝昨（30）日病逝，享耆壽98歲，台北榮總設置臨時靈堂供各界追思。外界也特別關注過去曾被形容與李情同父子的親民黨主席宋楚瑜，因凍省及2000年總統選舉國民黨江山瓦解一事，雙方結下長達20多年的恩怨情仇。據了解，親民黨主席宋楚瑜下午3點將赴懷遠堂悼念，最新狀況，讓《NOWnews今日新聞》直播鏡頭帶您了解。

 

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