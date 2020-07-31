阿輝伯的台灣和牛夢　病逝前念念不忘「源興牛」

▲前總統李登輝計畫培育的台灣和牛「源興牛」。（圖／翻攝裡燈輝臉書）

▲前總統李登輝時常邀請友人及政府官員，到花蓮參觀源興牛的培育。圖右為時任農委會主委林聰賢。（圖／翻攝李登輝臉書）

前總統李登輝昨天（30日）晚間19時24分，病逝於台北榮民總醫院，享耆壽98歲。而阿輝伯生前最念念不忘的事物，除了陪伴在身邊的親友外，恐怕就是從2016年開始的培育台灣和牛「源興牛」計畫。有農經博士學歷的李登輝，一直對「在台灣島內養殖肉牛」一事相當掛心。時間回到2016年8月，李登輝前往日本石桓島訪問，過程中也聽取石垣農會的簡報。興起在台灣養殖牛隻的想法，因而指派辦公室主任王燕軍開始在台灣找尋適合的牛種。而一個多月後，王燕軍也在陽明山上，順利尋獲日治時期運來台灣養殖的牛種。而在李登輝基金會董事吳東昇的牽線下，讓這批牛隻得以在花蓮兆豐農場內培育。經過日本和牛專家鑑定後，發現王燕軍尋獲的牛隻，與日本和牛「但馬牛」相似。李登輝基金會也把這批牛，以李前總統的三芝「源興居」命名為「源興牛」，決定以這批牛隻做為培育台灣肉牛牛種的基礎。而隨著幾年下來的培育， 現階段已經與美國乳牛進行配種，除了已經能夠生產牛奶賺取額外收入外，目前只差最後一步就能培育成能食用的牛種。以源興牛為傲的李登輝，過去時常到花蓮，關注源興牛的養育過程。最後一次訪問花蓮兆豐農場，是在2018年4月12日，當時李登輝還開心地說：「看到這麼多肉牛都是源興種，很高興，這邊養牛很特殊，用乳牛賺錢、再來養肉牛，這就是主要工作」。不過近年來歲數漸長，已經逐漸將牛隻培養的任務交給下屬。王燕軍過去接受訪問時，強調源興牛的培育目的，是為了要培育出台灣自己的肉牛牛種後，教導並拓展台灣畜牧業建立自己的養牛事業。而對於李登輝來說，源興牛的育成，則是圓了自己以農經博士的身份，走完台灣精製畜牧經濟的最後一哩路。