傳藍鯨遊戲入侵台灣？王婉諭：若孩子收到邀請快報警

源自於俄羅斯的「藍鯨死亡遊戲」，在短短一年的時間裡，造成俄羅斯發生超過 130 起青少年自殺事件，目前也已擴散到全世界，不久前，也在花蓮傳出有學生收到邀請的消息。時代力量立委警告，如果發現孩子收到藍鯨遊戲訊息、或者已經加入遊戲，立即保存訊息證據，報警請求協助。

立委

為期 50 天的藍鯨遊戲相當可怕，當你決定要加入遊戲後，就要完成對方指定的任務，包括在凌晨起床看恐怖電影、聽指定的音樂、每天都要在手上劃出傷口等，慢慢抹除你的個人意識、灌輸這個世界不需要你的負面心態，「最後一步，就是要你自殺。」

根據心理學家表示，會參與藍鯨遊戲的孩子可能分做兩種，一種為「正值叛逆期、好奇心旺盛」的青少年，由於容易迷惘、徬徨，加上缺乏與家人的溝通，導致他們的個性可能較為孤僻、自卑；而另一種可能為「負面情緒較多、悲觀」的孩子，生活上遇到的種種不順遂，沒有合適的管道抒發，導致他們可能出現輕生念頭。

由於在加入藍鯨遊戲前，規定須將住址、聯絡方式、裸照等私密資訊交給對方，若中途離開遊戲，這些資訊都可能被公諸於世。因此一但加入遊戲後，就難以無法離開，一步步走向對方設下的結局，導致悲劇發生的可能。根據俄羅斯當局調查，這些加入遊戲的孩子，個性較為孤僻、生活空虛，藍鯨遊戲因此利用這些弱點，摧毀他們對於活著的希望，間接也反映出當下的社會問題。

在藍鯨遊戲的過程中，如有將裸照交給對方的行為，這個要求孩子傳送性私密影像的人，就違反了《兒童及少年性剝削防制條例》第36條規範；如果孩子後續有在手上劃出傷口、看血腥暴力的恐怖電影等行為，傳送要求訊息的人也違反了《兒少權法》第49條相關規範；依據《兒少權法》第53條，相關執行兒少保護業務的人員（包含警察），在知悉兒童及少年有受到這些對待時，都應該通報直轄市、縣市社會局處理。

請各位家長多關心自己的孩子，除了提醒他們這個遊戲的危險性之外，也要多留意他們最近的行為、心情狀況，身上是否有奇怪的傷口等。如果發現孩子收到藍鯨遊戲訊息、或者已經加入遊戲，可以立即保存訊息證據，報警請求協助。