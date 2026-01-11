又有大陸冷氣團來襲，必備熱咖啡。7-11表示，特大杯濃萃拿鐵7杯288元，相當於5.6折逼近半價，若自備杯子再扣5元，等於特大杯拿鐵寄杯最低36元；「LINE禮物」也有7-11咖啡買一送一電子票券。星巴克買一送一限指定品項連喝兩天，《NOWNEWS》整理本周咖啡優惠（1月11日至1月17日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜1月6日至1月12日
◾大杯濃萃美式買2送2，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
◾珍珠焙火烏龍奶茶買2送2，5折（原價75元、特價38元）
◾梔子花青茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯精品拿鐵買2送2，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
📍APP｜1月6日至1月13日
◾大杯厚乳拿鐵／卡布奇諾6杯288元，7.4折（原價65元、特價48元）
◾特大杯濃萃美式／特大杯濃萃拿鐵7杯288元，5.5折（原價75元、特價41元）
◾西西里風檸檬系列5杯288元，7.2折（原價80元、特價58元）
◾咖啡珍珠歐蕾6杯288元，6.4折（原價75元、特價48元）
◾風味飲系列指定冰飲5杯288元，7.7折（原價75元、特價58元）
◾大杯燕麥拿鐵5杯288元，7.7折（原價75元、特價58元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾特大杯冰濃萃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯冰精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾熱香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍門市｜1月7日至1月11日
◾特大杯拿鐵2杯89元，6.4折（原價70元、特價45元）
◾特大杯美式2杯89元，7.4折（原價60元、特價45元）
◾特大杯金酒凍檸美式2杯89元，5.6折（原價80元、特價45元）
◾大杯仙女紅茶第2杯10元，6.3折（原價40元、特價25元）
🟡星巴克
星巴克慶祝DRIVE THRU突破50店，周一、周二連續兩天（12日、13日）上午11時至晚間8時，指定品項大杯以上同品項買一送一。
星巴克買一送一限定商品：冷萃咖啡、美式咖啡（含特選）、黑櫻桃風味瑪奇朵（含特選）、黑櫻桃風味抹茶豆奶那提、摩卡可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂、冰
搖果茶、經典紅茶那堤。
🟡萊爾富
📍APP｜1月10日至1月11日
◾特大杯美式買10送10，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買10送9，5.3折（原價70元、特價37元）
◾大杯特濃美式買10送10，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買10送9，5.3折（原價65元、特價34元）
📍門市｜1月11日、17日10:00至14:00
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）
📍門市｜即日起至1月20日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾中杯辻利抹茶歐蕾買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯恐龍巧克力歐蕾35元，5.4折（原價65元）
◾大杯恐龍冰沙35元，5折（原價70元）
◾恐龍摩卡咖啡35元，4.4折（原價80元）
◾巧克力歐蕾35元，5.4折（原價65元）
◾巧克力珍珠歐蕾35元，4.4折（原價79元）
◾ 中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾ 大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾ 中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾ 大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 大杯燕麥奶拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 大杯醇脆黑糖拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 大杯蜂蜜拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 冰芋泥小芋圓咖啡拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 冰摩卡咖啡第2杯5元，5.4折（原價70元、特價38元）
◾ 漂浮香草海鹽拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 漂浮巧克力拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 日本抹茶咖啡拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 特大杯拿鐵第2杯5元，5.4折（原價70元、特價38元）
◾ 恐龍摩卡咖啡第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 海鹽焦糖拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 漂浮恐龍摩卡咖啡第2杯5元，5.3折（原價100元、特價53元）
🟡美廉社
📍APP｜1月7日至2月3日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡85度C
85度C周三（1月14日）是黑糖珍珠日，黑糖珍珠系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（1月16日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。
🟡全聯福利中心
📍分批取｜1月9日至1月22日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
全聯分批取（點此）
🟡路易莎咖啡
路易莎即日起至2月28日前出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。衣索比亞夏娃藝妓日曬原價170元、特價120元。
資料來源：7-11、全家、萊爾富、星巴克、85度C、路易莎
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍門市｜1月6日至1月12日
◾大杯濃萃美式買2送2，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
◾珍珠焙火烏龍奶茶買2送2，5折（原價75元、特價38元）
◾梔子花青茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯精品拿鐵買2送2，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯厚乳拿鐵／卡布奇諾6杯288元，7.4折（原價65元、特價48元）
◾特大杯濃萃美式／特大杯濃萃拿鐵7杯288元，5.5折（原價75元、特價41元）
◾西西里風檸檬系列5杯288元，7.2折（原價80元、特價58元）
◾咖啡珍珠歐蕾6杯288元，6.4折（原價75元、特價48元）
◾風味飲系列指定冰飲5杯288元，7.7折（原價75元、特價58元）
◾大杯燕麥拿鐵5杯288元，7.7折（原價75元、特價58元）
◾特大杯冰濃萃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯冰精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾熱香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍門市｜1月7日至1月11日
◾特大杯拿鐵2杯89元，6.4折（原價70元、特價45元）
◾特大杯美式2杯89元，7.4折（原價60元、特價45元）
◾特大杯金酒凍檸美式2杯89元，5.6折（原價80元、特價45元）
◾大杯仙女紅茶第2杯10元，6.3折（原價40元、特價25元）
星巴克慶祝DRIVE THRU突破50店，周一、周二連續兩天（12日、13日）上午11時至晚間8時，指定品項大杯以上同品項買一送一。
星巴克買一送一限定商品：冷萃咖啡、美式咖啡（含特選）、黑櫻桃風味瑪奇朵（含特選）、黑櫻桃風味抹茶豆奶那提、摩卡可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂、冰
搖果茶、經典紅茶那堤。
📍APP｜1月10日至1月11日
◾特大杯美式買10送10，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買10送9，5.3折（原價70元、特價37元）
◾大杯特濃美式買10送10，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買10送9，5.3折（原價65元、特價34元）
📍門市｜1月11日、17日10:00至14:00
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）
📍門市｜即日起至1月20日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾中杯辻利抹茶歐蕾買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯恐龍巧克力歐蕾35元，5.4折（原價65元）
◾大杯恐龍冰沙35元，5折（原價70元）
◾恐龍摩卡咖啡35元，4.4折（原價80元）
◾巧克力歐蕾35元，5.4折（原價65元）
◾巧克力珍珠歐蕾35元，4.4折（原價79元）
◾ 中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾ 大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾ 中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾ 大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 大杯燕麥奶拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 大杯醇脆黑糖拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 大杯蜂蜜拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 冰芋泥小芋圓咖啡拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 冰摩卡咖啡第2杯5元，5.4折（原價70元、特價38元）
◾ 漂浮香草海鹽拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 漂浮巧克力拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 日本抹茶咖啡拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 特大杯拿鐵第2杯5元，5.4折（原價70元、特價38元）
◾ 恐龍摩卡咖啡第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 海鹽焦糖拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 漂浮恐龍摩卡咖啡第2杯5元，5.3折（原價100元、特價53元）
📍APP｜1月7日至2月3日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
85度C周三（1月14日）是黑糖珍珠日，黑糖珍珠系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（1月16日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。
🟡全聯福利中心
📍分批取｜1月9日至1月22日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
全聯分批取（點此）
路易莎即日起至2月28日前出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。衣索比亞夏娃藝妓日曬原價170元、特價120元。