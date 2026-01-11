中央氣象署表示，新一波大陸冷氣團南下影響，氣溫一路下滑冷到明（12）日，最冷的時間為周一清晨，低溫下探到8度，未來一周預估還有2波東北季風增強、輻射冷卻影響，早晚溫差大，且菲律賓東方海面有熱帶系統發展機會，有機會增強為颱風，不過預估路徑將朝呂宋島靠近，對台灣沒有直接影響。
今天的天氣：大陸冷氣團南下 北部跌破10度
1月11日今天的天氣，氣象署指出，大陸冷氣團南下影響，北部、東北部整天又會變得比較偏冷，其它地區早晚也冷，西半部及東北部低溫11至13度，其它地區15度左右，清晨苗栗以北、宜蘭仍有局部10度以下低溫發生的機率，高溫方面，北部及東北部15到18度，花東18、19度，中南部21至23度。
⚠️低溫特報
📍影響時間：11日上午
📌黃色燈號（寒冷）：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣
今天空氣品質
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：高屏
環境部提及，大陸冷氣團南下及影響，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響臺灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積。北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
明天的天氣：大陸冷氣團減弱 北部、宜蘭略微回溫
1月12日明天的天氣，氣象署說明，清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，東部及東南部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、宜蘭及恆春半島有零星短暫雨，白天起大陸冷氣團減弱，北部、宜蘭氣溫回升，輻射冷卻影響，各地夜晚仍偏冷，各地低溫12至14度，高溫在西半部21至24度，東半部18至20度。
一周天氣：2波東北季風影響 各地早晚偏涼
氣象署說明，周二、周三東北季風增強，且清晨有輻射冷卻作用，早晚氣溫低，中部、北部竹苗低溫11度至13度，桃園以南、台北市、東半部、南部低溫14度至15度，白天高溫回到21度至25度，東半部高溫回到20度至21度。
周四、周五東北季風減弱，不過清晨仍受輻射冷卻影響，中部、北部低溫13度至14度，南部15度至16度；高溫各地回到20度以上，中南部上看25度至26度；下周六又有新一波東北季風增強，天氣再轉涼。
資料來源：中央氣象署、環境部
