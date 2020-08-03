巷仔內／新任府秘為何是李大維？憑這4點拍板定案

在蘇嘉全辭去總統府秘書長不到24小時，蔡英文總統立刻在今（3）天下午2點半召開記者會，宣布由現任海基會董事長李大維接任，跌破眾人眼鏡。至於為何是李大維脫穎而出？黨政高層指出全憑李大維「歷練多」、「具國際視野」，「與蔡英文互動密切很快就能上手」，加上「不具派系色彩」這4點！蘇嘉全昨（2）日向蔡英文請辭獲准，府方也在第一時間宣布由總統府副秘書長劉建忻暫代，但蘇嘉全才甫請辭，各界就開始對繼任人選提出諸多揣測，從前民進黨黨主席卓榮泰、民進黨秘書長林錫耀，到前民進黨秘書長洪耀福，都成為大家傳言的可能人選；黨政高層指出，為了不讓執政團隊陷入再一次的「派系糾紛陰謀論」中，蔡英文立刻開始思考接任秘書長人選。但李大維常遭綠營支持者批評是「老藍男」，這次李大維接任府秘也跌破許多人的眼鏡，那又為何是李大維？黨政高層表示，李大維並沒有太多黨派、派系色彩，在這個民進黨內最敏感的時刻，不具黨政、派系色彩，又具有國際事務歷練的李大維，其實才是最適合的人選。自新冠肺炎爆發以來，台灣在國際上能見度大大提升，國際參與也越加頻繁；在後疫情時代，加上國際及區域情勢等狀況的評估，台灣未來在國際社會上的角色可能會更為重要。李大維是資深的外交官，過去駐美代表的經歷，讓他在擔任國安會秘書長期間，有效協助蔡英文推動台美關係、成果斐然，像現在美國不管是行政或立法部門，都在持續在推動友台法案或決議，讓台灣民眾顯著的感受到「台美友好」，其實過程中都有李大維的奔走、促成的身影。除了在外交場域的歷練，過去4年多來，李大維與蔡英文互動密切，兩人之間不用重新適應、磨合，相信李大維能立刻上手、穩定總統府內部運作，給予蔡英文最適當的協助。相較於過去的慢條斯理，蔡英文這次火速在不到24小時的時間內，就決定出新任府秘，展現出了蔡英文不想被黨內派系束縛、以國政優先的考量。