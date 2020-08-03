封關民調拿過半支持　陳其邁繼續站路口拜票

▲民進黨高雄市長補選候選人陳其邁，今（3）日清晨七點與榮譽主委管碧玲及八名黨籍立委分別於各大戰區要道，向上班上課的民眾拜票請託。（圖／陳其邁競選總部提供）

民進黨高雄市長候選人陳其邁，今（3）日清晨七點與榮譽主委管碧玲及八名黨籍立委分別於各大戰區要道站路口拜票，今新台灣智庫與美麗島電子報封關前的民調也出爐，陳其邁均獲得過半的支持度，對此陳其邁表示，還是要很謙虛的向選民尋求支持，8月15號的投票對高雄非常重要。民眾黨高雄市長補選候選人吳益政昨（2）日曾說國民黨33位委員下來輔選像是集體自殺，今天則有8位綠委要和陳其邁一起站路口，綠營新一波的大陸戰展開，陳其邁認為，政黨都有主體性，選到一半叫人家當她的副市長，對政黨很不尊重，政黨輔選很正常，但剩下兩個禮拜應該候選人要冷靜，也不要用過激的字眼。陳其邁強調，選舉很多事情還是候選人最重要，像是跟民眾握手，總不能請別人幫你握，或者是行程都都別人幫你跑，陳其邁也說：「自己的方法是盡可能是親力而為，真的沒時間的時候，立委、議員才來當分身，選舉是做苦工，不能候選人自己不跑，別人跑，這樣怪怪的」。陳其邁指出，今天和他一起站路口的黨籍立委和團隊幹部，和他一樣都很認真投入選舉，無論是帶隊掃街、在各種不同場合全力幫忙拉票，民進黨是團結的政黨，也對高雄都有很深切的感情，包括基進黨跟時代力量的黃捷議員也都公開為他站台，爭取更多認同跟支持。今日陳其邁參選以來的首次站路口行程，有媒體問到因颱風影響，上午高雄雨勢大，會不會有關心地方的行程？陳其邁指出，一直都有在關心整個雨勢的狀況，假如雨勢很大，那當然是在地優先。而針對現在另兩位競爭對手傳出棄保效應，陳其邁則說，從李議員之前談到邀請吳議員當副市長，到雙方互相喊話、操作棄保，選舉還是應該要尋求選民的支持，假如說要找人在職位上做某種承諾，恐怕會涉及相關法律的規定，假如又操作棄保，這是惡質的選舉操作，對努力選舉的人非常不公平，尤其過去在藍白合，後來又破局的情況下雙方推出候選人，彼此還是要努力。