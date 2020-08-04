蘇貞昌主持災防會報：最好的防治在每個人的警覺

「最好的國防在心防，最好的防治在每個人的警覺。」行政院長蘇貞昌今（4）日主持「中央災害防救會報第42次會議」，他表示，台灣所處天災地變頻繁，應好好思考防災不足之處，因為這不只可救國人，當災害來臨時，甚至還可救別人，就如同這次我國用口罩救世界很多國家一樣。蘇貞昌強調「有政府、會做事」，政府也應讓國人有機會多瞭解災害防救的知識，並落實在教育及生活上，才能讓防災效果得到更大發揮。在聽取行政院災害防救辦公室報告「中央災害防救會報第41次會議列管案件及備查地區災害防救計畫案辦理情形」後，蘇貞昌指出，現在國際局勢變化很快，災防辦應視各種可能發生的情況及災害等相關議題，請各業管部會及學有專精的委員、學者專家給予指教，相關作業也請一併列入準備及討論。接著交通部報告「智慧航安及立體救援應變精進策略」，蘇貞昌表示，台灣在全世界算是防災很先進的國家，很多事情與各國相比毫不遜色，包括這次防疫，我們也被譽為世界第一。但因為台灣所處環境天災地變頻繁，因此應好好思考不足之處，這不只可救國人，當災害來臨時，甚至還可以救別人，就如這次我國用口罩救世界很多國家一樣。蘇貞昌責請交通部確實執行智慧航安等計畫，以利我國航安發展。此外，蘇貞昌也提及，20年前八掌溪事件促使「行政院國家搜救指揮中心」成立，以及他參觀「九二一地震教育園區」為例，蘇貞昌表示「有政府、會做事」，政府只有一個，部會應該合作，請相關部會就平日業管業務，思考如何讓國人有機會瞭解災害防救、避險避災、減輕損害等知識，並落實在教育及生活上，甚至在推動各項業務中建置理念，讓防災效果得到更大發揮。農委會「因應全球化動植物疫災前瞻作為」報告，蘇貞昌指出，「最好的國防還是在心防，最好的防治還是在每個人的警覺」。全球化之後，人員來往頻繁，載具互動多，動植物疫災已不可避免，且無法預料何時發生，請農委會、防檢局一定要做最好的防治措施，隨時警惕。蘇還說，近來發生非洲豬瘟及金門牛結節疹等事件，感謝各部會通力合作幫忙，也請農委會、防檢局、海關等應嚴守國境且保護本土種，讓原生本土種能延續留長，這方面要如同防治非洲豬瘟一樣，要人給人，要錢給錢，一定要立刻處理，不能分期；中央、地方全力合作，全國同步、一次將問題解決。蘇也責成農委會做好防治工作，不要讓全球化的動植物疫災進到台灣來。交通部報告「強化全國橋梁維護管理制度」，蘇貞昌表示，去年10月發生南方澳大橋斷橋事件後，請交通部及工程會針對轄管橋梁檢測範圍、頻率通盤檢討，並針對全國危橋核定加速整建計畫。今年7月行政院頒布「橋梁維護管理作業要點」，律定各級政府管理職責，並請各機關透過交通部「橋梁管理資訊系統」，將全國超過2萬4千座橋梁依權責納管，配合地震、水情系統，精進橋梁管理、強化防災功能。蘇貞昌請交通部務實到位，落實橋梁相關維護管理機制，並針對全國橋梁就天候、區位、環境及使用時間等制訂管理機制。會中教授所提之意見，針對高風險橋梁優先提出具體的改善對策，院長也請交通部與專家學者，在現有資源下討論並研議解決方法。關於「核定風災、火山、水災、旱災、礦災、工業管線、空難、土石流、寒害、動植物疫災、毒性化學物質及懸浮微粒物質災害等12項災害防救業務計畫草案」討論案，蘇貞昌裁示照案通過，請內政部、經濟部、交通部、農委會及環保署函頒實施。