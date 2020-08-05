特戰體驗營首度開辦　鑽木取火、戰術繩索攀爬體驗難忘

▲陸軍首度開辦特戰體驗營，學員在「野外求生」基本訓練中練習鑽木取火。（圖／記者呂炯昌攝.2020.08.05）

▲陸軍首度開辦特戰體驗營，學員於「戰術繩索」課程中練習垂直攀爬。（圖／記者呂炯昌攝.2020.08.05）

陸軍暑期戰鬥營在今年首度由特戰指揮部開辦「特戰體驗營」，讓學子們能近距離、實地體驗特戰部隊精實訓練的不同課程。陸軍今（5）日邀請媒體前往桃園龍潭特戰指揮部，採訪「戰術繩索」、「CQB限制空間戰鬥」、「野外求生」基本訓練等特戰體驗課程。航特部表示，繼第一梯次「特戰體驗營」於上（7）月底圓滿結訓，獲得參加學員們一致好評後；第二梯次營隊於昨（4）日正式展開。來自各縣市的學員在中壢火車站報到，並搭乘中型戰術輪車至特戰指揮營區後，換上迷彩服參加開訓典禮，開啟「特戰一夏」的精采體驗課程。今日上午課程為「戰術繩索」、「CQB限制空間戰鬥」以及「野外求生」基本訓練。課程首先由分組教官講解示範，再由學員們操作體驗。在「戰術繩索」課程方面，該課程是特戰部隊專業技能之一，每位合格的特戰兵都必須擁有此項技能，透過繩索的運用，配合戰場環境及戰術作為，實施攀降作業，除了戰時能夠運用外，災害發生時也可在救災時運用。「CQB限制空間戰鬥」課程，則是教導學員如何藉由簡易建築物掩護，運用戰術及射擊技巧，搭配團隊默契，達成作戰任務，學員在教官指導下，操作T91步槍發射訓練彈，體驗射擊快感。「野外求生」課程，則是運用野外植物及物品，來生火及取水，學員們在教官指導下，學習如何將河流溪水或雨水，淨化為可飲用的水，並觀摩實作如何運用竹子生火。鑽木取火看似簡單，其實過程中，有許多學員生火失敗，讓學員們體會到野外求生的大不易，具體感受特戰部隊紮實的技能與訓練過程。航特部進一步表示，特戰體驗營採「多元教學」與「寓教於樂」方式，結合特戰專業技能與軍事特色，藉由教官教導及學員實際操作，讓參加學員們能更加瞭解特戰部隊，深植全民國防共識，強化全民國防信念，進而讓民眾愛護國軍、支持國防。