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傳美國將售台無人偵察機　專家：補足現有無人機隊不足

記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-08-07 13:10:42

▲美國媒體報導，美國正磋商出售至少4架大型MQ-9B「海上衛士」先進無人偵察機給台灣事宜。（圖／美國通用原子航空系統公司官網）
▲美國媒體報導，美國正磋商出售至少4架大型MQ-9B「海上衛士」先進無人偵察機給台灣事宜。（圖／美國通用原子航空系統公司官網）
美國媒體報導，美國正在磋商出售至少4架大型MQ-9B「海上衛士」（Sea Guardian）先進無人偵察機給台灣事宜。專家認為，我國研發無人機的技術落後先進國家太多，向國外採購現成品能夠現有無人機性能彌補不足。

「軍情與航空網站」總編輯施孝瑋表示，海上衛士」無人機能夠提供長時間空中監測的偵察能力，雖然MQ-9B也能攜帶武器，但是面對中國大陸防空網恐難以生存，MQ-9B的巡航半徑為台灣國產無人機的40倍，所以比較合理方式應該還是用作長時間空中偵察用途。

施孝瑋指出，中科院雖然也研製無人機，不僅技術大幅落後市場上現有商品，也落後中國大陸許多，透過軍售向美國採購現役無人機，能夠快速填補現役無人機的不足，期盼以後台灣也能做出性能相仿的無人機。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，若消息屬實，則全案的關鍵在於美方是否隨此一軍售案，提供我方相對完整的衛星系統支援，美軍的長距離無人機之所以能長期的滯空或在遠距離外執行監視與攻擊任務，仰賴為數甚多的軍規GPS導航、通訊和偵察衛星所構成的衛星系統。依據美軍的經驗，要讓一架無人機24小時在空中執行任務，背後所需的支援人力高達168人。

揭仲強調，若只靠地面的無線電，則受地球曲率和大氣環境的影響，無法有效執行長距離的任務，若未來這批無人機能獲得美軍衛星系統一定程度的支援，適合執行大範圍的海洋監控與巡邏任務，因為其滯空時間將近40小時，比我軍現役P-3C反潛機約17個小時的滯空時間還長；也可以在有狀況時，執行對中國大陸沿海、甚至內陸目標的偵查、追蹤、與監視任務，甚至利用其匿蹤外型與雷達截面積小的特性，執行長距離的滲透打擊任務。

不過，揭仲也提醒，這些無人機和相關的支援體系，無論是最初的購置和後續的維持，並讓他們在戰時能發揮作用，即便只是涵蓋台灣周邊與中國大陸東南沿海省分，都需要不少的預算，國防部是否吃得消，也需要審慎的評估。

根據製造商美國通用原子航空系統公司（General Atomics Aeronautical Systems Inc）數據指出，MQ-9B無人偵察機的航程可達6000海里（1萬1100公里），遠超過台灣現役無人機隊的160海里（300公里）航程製造的「海上衛士」無人機，MQ-9B機體雖然能夠加掛武器，但只有在美國政府於合約中准許才行。

▲2019台北國際航太暨國防工業展，中科院航太所展出新版騰雲無人機。（圖／記者呂炯昌攝,
▲2019台北國際航太暨國防工業展，中科院航太所展出新版騰雲無人機。（圖／記者呂炯昌攝, 2019.8.14）
 

 

關鍵字

軍售 海上衛士 MQ-9B 無人機 無人偵察機 國務院

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