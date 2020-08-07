傳美國將售台無人偵察機　專家：補足現有無人機隊不足

美國媒體報導，美國正在磋商出售至少4架大型

MQ-9B

「海上衛士」

（Sea Guardian）

先進無人偵察機給台灣事宜。專家認為，我國研發無人機的技術落後先進國家太多，向國外採購現成品能夠現有無人機性能彌補不足。

「軍情與航空網站」總編輯施孝瑋表示，

「

海上衛士」無人機能夠提供長時間空中監測的偵察能力，雖然

MQ-9B也能攜帶武器，但是面對中國大陸防空網恐難以生存，MQ-9B的巡航半徑為台灣國產無人機的40倍，所以比較合理方式應該還是用作長時間空中偵察用途。

施孝瑋指出，中科院雖然也研製無人機，不僅技術大幅落後市場上現有商品，也落後中國大陸許多，透過軍售向美國採購現役無人機，能夠快速填補現役無人機的不足，期盼以後台灣也能做出性能相仿的無人機。

根據製造商美國通用原子航空系統公司（General Atomics Aeronautical Systems Inc）數據指出，

MQ-9B

無人偵察機的航程可達6000海里（1萬1100公里），遠超過台灣現役無人機隊的160海里（300公里）航程製造的「海上衛士」無人機，

MQ-9B

機體雖然能夠加掛武器，但只有在美國政府於合約中准許才行。