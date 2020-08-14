用選票投自由一票　十萬人湧入陳其邁選前之夜

活動前下了一場豪雨，現場因雨勢過大也開始積水，但仍不減現場民眾熱情，許多民眾穿著雨衣，在活動開始前2小時就陸續到場，在雨中等待晚會開始，幸好活動開始後雨就停，撥雲見日，無黨籍高雄市議員陳善慧、李順進，時代力量黃捷、台聯黨吳銘賜等跨黨派議員都到場表達支持的立場。
基進黨台中市立委陳柏惟說他和陳其邁在那年，一個參選議員、一個選市長，兩人都在那場選戰跌了一跤，沒有一個候選人向陳其邁一樣，為了高雄準備了兩年，陳其邁絕對不是會鬼扯的人，8月15日大家一定要出來投票。
行政院長蘇貞昌表示，陳其邁從大學生開始打拼一直到做到副院長也這麼拚，這次武漢肺炎台灣可以顧到這麼好，連美國總統都派衛生部長來台灣誇獎台灣防疫成功﹔這次防疫可以成功，一個是衛生部長陳時中，一個是公衛學術底子的副院長陳其邁很認真才能顧得這麼好，一個政治人物要當市長、首長，不是突然提名出來選就可以，也是要一層一層練，要有心、要有訓練、要有基礎、要肯打拼，所以這叫做「有政府 會做事」！
蘇貞昌說，他和陳其邁其邁兩年前雖然落選，失意不失志繼續打拼下去，但高雄市民給國民黨機會，國民黨市長不認真做，連去年登革熱，我當面跟他交代說你當市長要把市民顧好，我都給你補助，結果他只想著要去當總統，沒有用心在高雄。今天高雄市民用選票展現力量，讓不認真的市長被罷免下台，明天高雄市民再一次要像當年這樣拿出高雄人偉大的力量，多多出來投票。
副總統賴清德說：「韓國瑜今天到高雄助選，韓國瑜有可能再起風雲，讓這場選戰豬羊變色嗎？他有辦法嗎？我看他沒辦法，我看他很難過每個鄉親這關」，賴清德也指出，如果韓國瑜沒有辦法改變選舉結果，為什麼他要再入紅塵，晚上還要再站出來？因為他要壓低陳其邁的選票，他要讓陳其邁的選票就算當選，也沒辦法超過他所拿到的89萬票，所以要跟大家懇求拜託，這場選舉不只是勝敗而已，這場選舉是光榮之戰，絕對要超過韓國瑜拿的89萬票！