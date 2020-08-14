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用選票投自由一票　十萬人湧入陳其邁選前之夜

記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-08-14 21:10:15update2020-08-14 21:11:23

▲民進黨高雄市長補選候選人陳其邁今（14）日選前之夜，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌都現身選前之夜力挺陳其邁，掀起現場高潮。（圖/記者張文晃攝影）
▲民進黨高雄市長補選候選人陳其邁今（14）日選前之夜，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌都現身選前之夜力挺陳其邁，掀起現場高潮。（圖/記者張文晃攝影）
高雄市長補選倒數計時，民進黨高雄市長補選候選人陳其邁今（14）日選前之夜選在今年一月總統大選蔡英文總統在高雄的總部位置舉行現場湧進十萬支持群眾，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌都現身選前之夜力挺陳其邁，掀起現場高潮。

▲陳其邁選前之夜現場拉起「光榮投三次、兩年拚四年」的長布條。（圖／陳其邁競選團隊提供）
▲陳其邁選前之夜現場拉起「光榮投三次、兩年拚四年」的長布條。（圖／陳其邁競選團隊提供）
活動前下了一場豪雨，現場因雨勢過大也開始積水，但仍不減現場民眾熱情，許多民眾穿著雨衣，在活動開始前2小時就陸續到場，在雨中等待晚會開始，幸好活動開始後雨就停，撥雲見日，無黨籍高雄市議員陳善慧、李順進，時代力量黃捷、台聯黨吳銘賜等跨黨派議員都到場表達支持的立場。

基進黨台中市立委陳柏惟說他和陳其邁在那年，一個參選議員、一個選市長，兩人都在那場選戰跌了一跤，沒有一個候選人向陳其邁一樣，為了高雄準備了兩年，陳其邁絕對不是會鬼扯的人，8月15日大家一定要出來投票。

▲蘇貞昌致詞不忘揶揄韓國瑜，要他顧好登革熱，他卻跑去選總統。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.08.14）
▲蘇貞昌致詞不忘揶揄韓國瑜，要他顧好登革熱，他卻跑去選總統。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.08.14）
行政院長蘇貞昌表示，陳其邁從大學生開始打拼一直到做到副院長也這麼拚，這次武漢肺炎台灣可以顧到這麼好，連美國總統都派衛生部長來台灣誇獎台灣防疫成功這次防疫可以成功，一個是衛生部長陳時中，一個是公衛學術底子的副院長陳其邁很認真才能顧得這麼好，一個政治人物要當市長、首長，不是突然提名出來選就可以，也是要一層一層練，要有心、要有訓練、要有基礎、要肯打拼，所以這叫做「有政府 會做事」！

蘇貞昌說，他和陳其邁其邁兩年前雖然落選，失意不失志繼續打拼下去，但高雄市民給國民黨機會，國民黨市長不認真做，連去年登革熱，我當面跟他交代說你當市長要把市民顧好，我都給你補助，結果他只想著要去當總統，沒有用心在高雄。今天高雄市民用選票展現力量，讓不認真的市長被罷免下台，明天高雄市民再一次要像當年這樣拿出高雄人偉大的力量，多多出來投票。

▲副總統賴清德認為，韓國瑜在選前之夜出來就是要壓低陳其邁的選票。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.08.14）
▲副總統賴清德認為，韓國瑜在選前之夜出來就是要壓低陳其邁的選票。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.08.14）
副總統賴清德說：「韓國瑜今天到高雄助選，韓國瑜有可能再起風雲，讓這場選戰豬羊變色嗎？他有辦法嗎？我看他沒辦法，我看他很難過每個鄉親這關」，賴清德也指出，如果韓國瑜沒有辦法改變選舉結果，為什麼他要再入紅塵，晚上還要再站出來？因為他要壓低陳其邁的選票，他要讓陳其邁的選票就算當選，也沒辦法超過他所拿到的89萬票，所以要跟大家懇求拜託，這場選舉不只是勝敗而已，這場選舉是光榮之戰，絕對要超過韓國瑜拿的89萬票！

 

關鍵字

蘇貞昌 陳其邁 賴清德 選前之夜 韓國瑜

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