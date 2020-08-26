藍委替侯友宜抱屈　批中央不給糧不給錢

羅明才受訪時表示，今天其實就是新北市大團結，藍、綠一起共同向中央要錢，因為新北市人口4百萬，佔全國2300萬人的比例是百分之17，這一次前瞻預算中央編列2300億，再怎麼說藍綠共同合作，新北市起碼要390億才符合比例原則。
羅明才強調，不能因為侯友宜沒有收到中央關愛的眼神，就不給糧、不給錢、要馬兒好，又要馬兒不吃草、這個沒有道理，所以希望站在新北市所有市民的立場，大家大團結喊出我們的心聲，讓中央看的見聽得見。
羅明才說，更何況大家都熟悉的老縣長蘇貞昌也是新北市的人，再怎麼講應該要多照顧新北 所以晚上大家好好談一談，共同凝聚力量，團結一致，向中央來拜託。
國民黨立委洪孟楷表示，今天的餐會最主要是加強交流，中央與地方一條心，身為民意代表很樂意和新北市合作，洪孟楷認為，這次立委選舉，很現實的國民黨在新北市只有3席，不要分藍綠，選舉已經結束，大家應該共同為400萬市民打拼。
國民黨立委林德福指出，侯友宜有特別提到前瞻二期的計畫，他身為新北市的立委，地方有很多重大建設，只要政府有需求，站在地方的一份子，絕對全力以赴據理力爭。
林德福強調，站在爭取地方建設的立場，應該要不分黨派，前瞻計畫跟新北有關，在台灣6個直轄市當中，新北市有400萬人，人口最多，需求也最大，地方財政不足的話，前瞻二期計畫當中，只要新北市真正需要的，新北市的立委應該不分黨派，據理力爭。