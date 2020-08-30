最不能接受柯文哲因為什麼被罵？陳佩琪：兩岸一家親

陳佩琪表示，過去許多與柯文哲一同受訪的專訪節目，都會被問到「夫妻在一起30年，有什麼記憶深刻的片段嗎？例如浪漫求婚趴或特殊節日的大餐或禮物之類的？」陳佩琪也坦言講不出來，是因為沒有，「書上搜尋我曾談過的溫馨片段，就只看到911的恐怖時刻，他說他會當我墊被，讓我活命機會大一點，再來就是遇到肺腺癌開刀的人生大挑戰，先生背著我跟婆婆講到都哭了；至於我對他嘛，就只有他發生愛滋事件被彈劾時，我不顧一切跑出去開記者會，總而言之，夫妻感情的呈現就只有在雙方有難時才顯現得出來，或許平淡無奇，但真的就只是患難見真情！」。
而被問到最不能接受別人什麼樣的謾罵？陳佩琪也直言，自己的話就是「祝妳癌症早日復發歸天」，陳佩琪表示，當然詛咒人去死，人也不會真的早死，只是看了難過，想起先生最近說的一句話：「台灣怎麼會變成這個樣子？」而對於外界謾罵柯文哲的部分，陳佩琪也強調，最不能接受的就是外界針對先生「兩岸一家親」的説法。
陳佩琪強調，就像罵人干政要拿出證據一樣，說人家舔中賣台，也該講出具體事實，先生在節目上也說「這句話就是釋出善意，我有做什麼對不起國家的賣台行為嗎？」陳佩琪說，「我們家沒在做生意，也沒任何投資事業在對岸，更沒雙重國籍，受人批評的30萬有『中』字名稱的基金也都賣掉了，我們生在台灣，財產也都落在這裡，將來也一定終老在台灣，我們為何要賣台？」。
文末陳佩琪也引用過去多位民進黨人士，對於對岸的友善言語，「先生常要我別講這麼多，反正再講什麼都是討罵而已，既然這樣，就引述一段PTT整理的言論，以我們國學隱喻的博大精深，請問下列哪一句話最是賣台？」陳佩琪說，包含賴清德的親中愛台、林佳龍的知中愛台、陳水扁的兩岸一家人等言論，全部都被歸類為「台灣價值」，只有柯文哲的兩岸一家親說法，被歸類為「背叛台灣、 中國間諜、中共同路人」。