美豬進口有陰謀？謝龍介爆驚人內幕：阿薩爾是瘦肉精老闆

謝龍介指出，月初來台訪問的美國衛生部長阿薩爾，就是生產萊克多巴胺的老闆，專門在賣瘦肉精，來台玩說是關心台灣，根本就是在轉移焦點，重點是要把美豬賣給台灣人，而蔡英文總統為了政治利益立場搖擺，之前反對美豬進口，現在又同意開放，「未來如果蔡英文說兩岸一家親，大家也不要奇怪，這才是真的會出賣台灣的人」。
前總統陳水扁在臉書上表示，在他任內並沒有開放美豬，後來馬英九選上總統，曾想找馬一起開放，但馬不願意，而現在蔡英文應該是受不了政治上的壓力才決定開放。
謝龍介表示，陳水扁的說法是「龜笑鱉無尾」，陳水扁任內雖沒有完全開放，部分美牛進口時卻不必檢驗，隱藏了萊克多巴胺的問題，但總算是沒有開放美豬。
謝龍介說，阿薩爾是藥廠的老闆，專門在賣萊克多巴胺，之前來台灣就是為了賣美豬給台灣，但美國在台協會還說要保護台灣，根本就是轉移焦點，台灣人真是「要哭沒目屎」。
台北市議員游淑慧也在臉書上貼文，「萊克多巴胺是Elanco埃蘭科製藥所生產的藥物，而Elanco製藥過去是『禮來藥廠』的子公司；之前來訪的美國衛生部長阿薩爾，2012至2017年擔任禮來公司美國分部總裁，以及藥廠說客團體董事會成員，真是巧合得讓人不寒而慄」。