國民黨團提修法擋瘦肉精豬、核食　林智鴻：危言聳聽

國民黨高雄市議會黨團表示，過去民進黨在野時，強烈反對含瘦肉精豬肉進口，2012年3月7日民進黨黨團更大動作召開記者會，要求瘦肉精零檢出，當時的民進黨從地方縣市長到中央民代，從黨主席到基層黨員，每一個人對含瘦肉精的豬肉開放都是反對再反對，怎麼現在執政了，就能夠轉彎了？ 民進黨面對自己過去自己的主張，「你們是忘記了，還是害怕想起來？」，並抨擊號稱「暖男」的高雄市長陳其邁遇到中央就變「軟男」。
國民黨高雄市議會黨團對於民進黨的「自作主張」，表達嚴正的抗議，「中央不做的，地方來做」，國民黨團指出，依據地方制度法第18、19條規定，衛生管理屬於地方自治事項，地方有權制定相關自治條例，因此，對於自治條例中已經針對乙型受體素有所規範的部分，議會黨團將嚴格監督，並要求地方政府落實，將豬肉及其加工製品不得檢出乙型受體素修法納入，並超前部屬增修「本市不得販售日本受輻射污染地區生產、製造或加工之食品。前項之地區指日本福島、茨城、櫪木、千葉及群馬縣。本市流通之日本食品應以中文明顯標示原產地之都、道、府、縣名」，拒絕瘦肉精、核食，讓民眾都能吃得安心、健康。
民進黨團書記長林智鴻指出，國民黨這樣的說法是誤導視聽、制造恐慌、危言聳聽，要回歸到科學標準來看待這件事情，同時考慮到現在台灣的國際處境、國人的使用習慣等，林智鴻認為「不用去怕美國豬」，美國豬的口感並沒有台灣好，要相信台灣的豬農，相信台灣豬的品質，另外，未來的百億豬農養豬基金會也會建請高雄市政府應該主動爭取，可以來做台灣豬相關的行銷宣傳，讓台灣的豬農跟國民吃下定心丸，才有辦法兼顧國民的健康跟國家整體商貿利益。
對於藍營議員將提案修法的部分，林智鴻則說，每個議員的提案權都予以尊重，民進黨團也會思考是不是提對案的版本來進行因應，最主要自治條例的內容不可以違背中央的民法，一切都應該要考量國民健康利益，跟國家整體的經濟利益共同兼顧為考量，兼顧執行是台灣的人民最大的福氣。
對此高雄市政府新聞局局長董建宏也回應表示，市府團隊將落實中央法令，要求標示產地並嚴格執法，力求穩定市場價格；陳其邁市長也將向中央爭取百億基金，獎勵學校團膳使用國產豬肉，協助高雄養豬農民穩定收益，爭取經費提升畜舍設備，進而協助養豬產業升級。
對於國民黨希望陳其邁兌現開放美豬總統就要下台的承諾，高雄市長陳其邁上午受訪時也指出，八年前馬政府就已經開放萊克多巴胺的美牛進口，市場上大家萊克多巴胺的美牛已經吃了八年，這是馬政府開放的，在台灣現有的統計資料來看，因為台灣豬，尤其是溫體豬比較好吃，國人都習慣了，那美豬的進口已經超過二十幾年，但在台灣的豬肉市場只占了約1%左右，而美牛占台灣的市場已經超過六倍，是美豬的至少六倍以上。
陳其邁強調，時空的環境已經不同，不管是台灣要加入國際組織，或者國際標準的訂定，甚至是很好吃的台灣豬現在可以出口、當時不能出口，情況已經改變，所以我們要增加豬農的收入，一方面也要加入整個國際經貿的組織，打入國際市場，所以中央在政策制定的過程裡面，就必需考量到整個國家整體的利益來做調整。