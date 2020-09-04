嚇阻中國航艦犯台　國防院報告：潛艦是唯一利器

根據國防安全研究院研究員歐錫富所發表「台灣濱海決戰2.0增強版」報告指出，日前媒體報導我國採購岸置魚叉與雄風2型反艦飛彈，以陸制海扼制台海與南北水道，不失為不對稱作戰良方，但這只是強化重層嚇阻的一部分，必須建立一支「濱海決戰2.0增強版」的海軍，才能因應未來解放軍威脅。
報告指出，目前中國解放軍擁有「遼寧號」和「山東號」兩艘航空母艦，第3艘正在建造，預估未來解放軍海軍至少擁有4個航艦戰鬥群。從歷次航艦戰鬥群繞台情況來看，除了直接通過台灣海峽外，共軍航艦戰鬥群也會從青島出發，穿越宮古海峽沿著台灣東部外海南下，通過巴士海峽後再往南前往三亞。若未來中國航艦戰鬥群參與台海作戰，可能部署地點包括台灣東北海域，阻斷駐日美軍馳援；台灣東部菲律賓海附近，阻斷關島美軍馳援；台灣西南接近南海北部，阻斷美軍從麻六甲海峽北上馳援，3個航艦戰鬥群恐將對台灣包圍封鎖。
報告認為，台灣建置的岸置反艦飛彈勢必無法擊中中國航艦，但目前籌建中的潛艦艦隊將可對解放軍航艦戰鬥群構成威脅，潛艦深藏海底即可發揮相當嚇阻作用。另外，台灣如同中國發展「反介入／區域阻止」也是為了嚇阻、遲滯或降低解放軍攻台力量，爭取美軍馳援，讓中國攻台任務失敗。除岸置攻船飛彈等不對稱戰力外，仍需要維持一定規模的基本戰力。這些基本戰力在平時捍衛海疆更是不可或缺，包括巡邏警戒、跟監外軍、外島運補護航、敦睦友好訪問等。
報告最後指出，隨著中國航艦戰鬥群的逐漸成型，除了籌建潛艦外，我國更應利用美國放棄《中程核武條約》（Intermediate Range Nuclear Treaty, INF Treaty），尋求在亞太部署中程飛彈的有利時機，加速開發更長程反艦與反制飛彈。這支不對稱與基本戰力互相配合的海軍，或許可以稱為「濱海決戰2.0增強版」。