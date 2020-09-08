捷克議長回國秒改口！前外交官：出口轉內銷的外交要不得

介文汲今（8）日在臉書發文表示，捷克參議院議長大隊人馬坐著華航專機訪台，蔡英文政府使出混身解數熱情交陪，發揮最大利用及宣傳價值，「形塑出外交重大突破，形勢一片大好的形象」，結果韋德齊回國後沒兩天，竟在電視上公開的說：就他所知，訪台並不違反一中原則，並強調他沒有稱台灣是獨立國家，讓台灣「玻璃心碎一地」。
介文汲認為，要怪的該是蔡政府自始就沒誠實地告訴台灣百姓：「捷克參議長訪台在捷克政府內一直是有不同意見的、在捷克參議院的地位是低於眾議院的、且外交上議會一般是不代表政府的」。
介文汲分析，由人民直選出的捷克總統批評韋德齊訪台是「對中國幼稚的挑釁」，捷克總理也批評韋德齊的訪台之旅是「部分黨派的競選活動之一」。介文汲直言，韋德齊這次訪台「在台灣各界兜到的洋洋灑灑的合作計畫是否仍可行？游錫堃還行不行訪問捷克？是否會將台灣捲入捷克內部的選戰紛爭內，就更值得小心觀察」。
介文汲強調，就像最近與索馬利蘭互設代表處ㄧ樣，捷克參議長訪台之行並不如蔡政府宣傳地那麼單純美好，而是暗潮洶湧。介文汲最後結論，「外交的確本來就不容易，但蔡政府也絕對不能只顧眼前，只炒短線，報喜不報憂。而為了忽悠國內民眾，以宣傳為重，出口轉內銷的外交更是萬萬要不得」。（編輯：倪浩軒）