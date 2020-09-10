街頭增設垃圾桶？74%台北市民：要！

台北市政府研究發展考核委員會日前針對台北市街頭是否置放垃圾桶，進行民意調查，今日公布調查結果。有74%的受訪者認為應在街頭放置垃圾桶，在此同時，也有87%的受訪者贊成「只在夜市、商圈、觀光景點、捷運站、車站和公車候車亭放置垃圾桶」。
對這次的民調結果，台北市環保局表示，有近9成民眾贊成垃圾桶設置於人潮多、需求大的特定地點，未來會持續秉此原則辦理，同時加強巡邏、取締亂丟家戶垃圾、菸蒂等行為。
環保局指出，街頭設置垃圾桶的原意，是提供民眾隨手丟棄衛生紙、飲料瓶罐等小型垃圾，但部分民眾卻利用深夜或凌晨違法棄置家庭垃圾等，嚴重影響生活環境。近年北市違規棄置垃圾包裁處件數中，有高達35%至41%發生於垃圾桶周邊，導致當地居民反對設置。
環保局表示，未來垃圾桶設置地點會持續優先考量在商圈、觀光景點、交通場站等行人需求大、效益高且便於尋找的地點，「愛台北」App開啟定位後也能點選地圖搜尋附近的垃圾桶。
北市研考會這項調查在109年7月28日至31日晚間進行，成功訪問18歲以上台北市民1,155人；在95%信心水準下，抽樣誤差在±2.88個百分點以下；調查方式以台北市住宅電話為母體，作系統加尾數2碼隨機代換電話抽樣調查。