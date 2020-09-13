顏色對了就OK？范雲維基百科被改性平「針對民進黨外」

自丁允恭爆發性醜聞以來，引發各界撻伐，但民進黨婦女部始終未回應此事，過去在政治人物失言後，范雲都會舉行記者會或積極表示意見，但這次外界認為她只是輕描淡寫帶過，在臉書發文而已。
范雲針對丁允恭事件，在臉書上表示，如果事件當事女性或有類似境遇的朋友需要幫忙，我將樂意協助，或轉介團體給予專業上的支持與幫忙。她解釋，沒有在第一時間點回應的原因是，她過去一向不公開評論個人情感，這原則是不分黨派，不論是民眾黨保母事件或國民黨誰劈腿，因為感情事件和公開場合的歧視言論或者行為不同，其中是否有值得討論的公共議題，需要更多資訊才能判斷。
范雲分析，值得討論的是：
第一，私人感情關係如果涉及權勢性騷擾或性侵，那的確可能是公共議題。
第二，記者與新聞發言人之間的關係該如何界定，需要反思。
第三，政府辦公室不該公器私用，這應該已經是公民共識！
第四也是最重要的，我認為在此事件以及這兩天大家的討論中，所顯現我們真正應該努力推動的是性教育、性平教育與情感教育。無論性別，在一段感情關係中究竟能不能坦白誠實、有自己的身體自主權、關係協商的能力，以及對於在一起或者離開的選擇權，才是需要大家好好討論的。
她澄清，「我抗議陳雪生性騷擾，所以對於丁允恭事件我也需要評論。我之前已經講過，現在再重複一次，我不同意一個性騷擾受害者就要成為性騷擾糾察大隊長，到處負責舉發性騷擾行為，但我樂意協助性騷擾受害者。」
最後，她強調，有些人說因為她是性別界的代表，所以要回應丁允恭事件。我要說，性別界沒有誰能代表誰，但她會希望大家都為性別教育跟性別運動貢獻一份心力。她也說個人感情關係中的是非，非屬她能評論的範圍。
對於范雲的回應，藍營市議員王鴻薇砲轟，范雲的回應讓人見證民進黨的雙標，沒有是非只有顏色，顏色對了就一樣包庇縱容。因為怕得罪這檔，而對擺明的醜聞三緘其口，讓需要幫忙的女性怎麼敢相信范雲。
國民黨立委李德維也在臉書大酸，范雲指控陳雪生「用肚子頂她三次」性騷擾，說陳雪生是「恐龍時代噁男」、「電車癡漢」，但遇到丁允恭事件卻不發生，這根本不是性騷擾，幾乎是性壓迫，性虐待了吧？