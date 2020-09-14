快訊／遭指赴陸為「求和」　國民黨宣布取消前往海峽論壇

第12屆海峽論壇即將在本月20日登場，前立法院長王金平將率團代表國民黨與會，不過日前中國大陸央視主播一席「求和說」引發黨籍立委不滿，並建請黨中央今年別參加；國民黨文傳會主委王育敏、大陸事務部主任左正東今（14）日下午出面宣布，國民黨在衡量兩岸整體步調不利雙方的交流，因此今日宣布國民黨代表團決定不以政黨形式參加今年第12屆的海峽論壇。





中國中央電視台主播李紅日前在節目上稱王金平率團參加海峽論壇是當民進黨的信使，要向大陸「求和」，引發輿論抨擊，國民黨主席江啟臣也對此話不滿，揚言若央視與李紅未公開道歉，將取消前往參加海峽論壇。

據了解，「求和說」引發國民黨內部激烈反彈，考量兩岸氣氛不佳且此行的實質意義不大，恐將對藍營造成負面影響，江啟臣與秘書長李乾龍今日下午與王金平會面商討，而後於下午4時30分由國民黨文傳會主委王育敏、大陸事務部主任左正東出面回應。

王育敏表示，日前央視的「求和說」讓交流美意變調，國民黨在衡量兩岸整體步調不利雙方的交流，因此今日宣布國民黨代表團決定不以政黨形式參加今年第12屆的海峽論壇。

王金平也在稍早接受媒體訪問時表示，黨中央決定去他就去，決定不去他就不去，強調會跟著黨的意識走，不會以個人名義赴陸。