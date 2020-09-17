美台國防工業會議10月召開　江啟臣將發表專題演講

國民黨今日表示，美台國防工業會議將於10月5日召開，國民黨主席江啟臣將在會中發表主題演說，傳達國民黨的區域情勢觀點及國防政策要點。同時，這也是首次國民黨主席在這個會議中發表演說。
由美台商業協會主辦的美台國防工業會議（US-Taiwan Defense Industry Conference）將於10月5日、6日以視訊會議型式召開。國民黨上午表示，江啟臣將繼去年以國民黨立法委員的身分赴美參加會議後，以國民黨主席的身分參加今年的會議，並在會中發表主題演講。
江啟臣認為，來自美國的軍售對中華民國的安全至關重要，特別是在台海安全快速惡化時，台海相關方在軍事與政治上均應自制，盡速恢復台海和平穩定。
另一方面，江啟臣也指出，全民應高度關注對美軍購的優先順序評估，總統蔡英文及其國安團隊應公開、切實地評估，大量對美軍購是否衝擊民進黨政府目前力推的潛艦國造、無人機與飛彈研發等重要「國防自主」項目。
國民黨也表示，國民黨與美國在台協會（AIT）的溝通管道也非常順暢，雙方人員保持定期往來，全面性地交換意見，自美國取得政治學博士學位的江啟臣今年3月上任後，更已與美國在台協會處長酈英傑（William Brent Christensen）會面兩次，雙方談話愉快。
國民黨重申，國民黨立院外交及國防委員會立委與美國在台協會正在協調下一次會面時間，而且國民黨與美國官方無論在立法院內外均有聯繫管道，如果民進黨政府不敢或不方便將重要民意傳達給美國官員，國民黨很樂意利用各種機會為民眾擔起與美國官員溝通的橋樑。
國民黨表示，與美國全方位的互惠合作，是中華民國存續的重要關鍵之一，國民黨雖被有心人士誣指為「反美」，但事實是，在例如全面開放含萊克多巴胺豬肉、牛肉進口等議題上，當中華民國與美國的雙邊利益無法匯聚時，國民黨會負責任地以國家與台灣人民的利益為先，並依此與美方互動協商，因為這才是真正的愛台灣。