購地案解除列管　簡舒培爆料柯文哲曾收獲益建商政治獻金

信義安和站捷運聯開宅的土地爭議，再度在議會延燒。民進黨台北市議員簡舒培日前爆料，該地段一塊畸零地，原本建商首泰建設在興建聯開宅時，承諾會將該地收購，並打通成消防道路。不過在台北市長柯文哲上任後，竟幫首泰建設解套，解除列管，替首泰建設省下上億，簡舒培今天（18日）在質詢時，加碼爆料柯文哲2014年選舉時，收受了首泰建設政治獻金30萬元，質疑是因收錢才幫建商解列。



