購地案解除列管　簡舒培爆料柯文哲曾收獲益建商政治獻金

信義安和站捷運聯開宅的土地爭議，再度在議會延燒。民進黨台北市議員簡舒培日前爆料，該地段一塊畸零地，原本建商首泰建設在興建聯開宅時，承諾會將該地收購，並打通成消防道路。不過在台北市長柯文哲上任後，竟幫首泰建設解套，解除列管，替首泰建設省下上億，簡舒培今天（18日）在質詢時，加碼爆料柯文哲2014年選舉時，收受了首泰建設政治獻金30萬元，質疑是因收錢才幫建商解列。
議員簡舒培表示，郝龍斌當年依里民需求，要求該聯開宅建商開闢兩條巷道，不過柯文哲在2016年7月時，竟以市長專簽方式，允許建商只要開闢其中一條即可，最後甚至解除列管，簡舒培也循問柯文哲，這條路到底要不要開闢？對此，柯文哲表示，里長的反映，有請局處處理，該怎麼辦就怎麼辦，後來也把全案移送法辦。
簡舒培加碼爆料，柯文哲在2014年首次參選台北市長時，曾經收受首泰建設30萬的政治獻金，質疑中間有對價關係，所以當選後才會替首泰建設解套，幫建商省下一億多元開闢道路的錢。柯文哲則不滿表示，那又怎樣，競選的政治獻金有一萬多筆，他也請政風處用力查辦本案，但他不接受議員用抹黑的手段，並強調選舉政治獻金皆按照程序。
柯文哲坦言，他到很後面才知道這個案子確實奇怪，也是議員提出質詢才發現，但既然這樣就給政風處辦下去。不過此番說法，讓簡舒培相當不滿，質疑柯文哲又在推責任，應該向台北市民道歉。但柯文哲表示，他不認同簡舒培這種質詢方式，但認為這案子可以用力辦，看辦到什麼程度，他當時根本就不知道解列的事，請政風處徹底調查。