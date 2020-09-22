民進黨立院黨團幹部難產　柯建銘持續協調

立法院新會期上週已經開議，但民進黨立院黨團的新任幹部，因部分派系喬不攏，目前還是難產，除了「永遠的總召」柯建銘續任黨團總召之外，幹事長、書記長都還未決定人選。柯建銘對於此事持續協調中，並提出建議，本會期先讓屬於新系的鄭運鵬、鍾佳濱續任幹事長、書記長，下會期開始，再改由新蘇連、非新蘇連的立委各一人，輪流出任幹事長、書記長。
民進黨團新會期的幹部選舉，幹事長一職，新系的鄭運鵬爭取連任，正國會的民進黨立委陳亭妃也登記角逐，另外書記長方面，也有新系的鍾佳濱、英系的莊瑞雄登記競爭，最後協調未果，原訂於18日投票選出，但部分派系喬不攏、揚言杯葛，最後黨團取消投票。
對於黨團幹部難產，柯建銘持續展開內部協調，他受訪時呼籲，希望黨內團結、大家各退一步，不要在細節打轉，他會繼續協調。
柯建銘也提出建議，下會期開始，可以由新蘇連、非新蘇連的立委各一人，輪流擔任幹事長、書記長，採用「共治」概念推派人選。
此外，明（23）日立法院將進行8個委員會的召委選舉，而對於部分的委員會召委人選，民進黨團內部也還沒喬好，柯建銘也尚在協調中。
一名綠營的知情人士告訴《NOWnews今日新聞》記者，柯建銘真的很辛苦，要喬很多事情，很多人一言不合之下，甚至會對柯建銘出言不遜，「甩門的也有」，總召這個位子真的很不好當。