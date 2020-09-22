民進黨立院黨團幹部難產　柯建銘持續協調

立法院新會期上週已經開議，但民進黨立院黨團的新任幹部，因部分派系喬不攏，目前還是難產，除了「永遠的總召」柯建銘續任黨團總召之外，幹事長、書記長都還未決定人選。柯建銘對於此事持續協調中，並提出建議，本會期先讓屬於新系的鄭運鵬、鍾佳濱續任幹事長、書記長，下會期開始，再改由新蘇連、非新蘇連的立委各一人，輪流出任幹事長、書記長。



