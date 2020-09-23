江啟臣：國民黨親美　但絕不犧牲台灣利益

國民黨主席江啟臣今日接受廣播節目專訪，他指出，國民黨的立場一直是親美的，但親美與犧牲台灣的利益之間並不能畫上等號。江啟臣表示，在「親美」與「愛台」之間，他以「愛台」優先，會讓美方知道台灣民眾的立場與價值為何。
江啟臣受訪時指出，國民黨從二戰到戰後一直到冷戰，立場都是親美的；但親美不是代表要犧牲台灣的利益，所以在事情的選擇上，台灣民眾的立場與價值是什麼，必須讓美方知道。
江啟臣指出，他親美、也與美方有密切往來，但在美豬、食安、健康上也必須讓美方知道，民眾是不贊成、不想吃含萊克多巴胺的美豬，就算是雙方要談自由貿易協定，也有許多民眾認為不能拿健康來交換，所以這些意見與聲音，都要表達給美方知道，但不代表就是反美。
面對共機近日不斷擾台，江啟臣說，目前的台海狀況較先前緊張許多，尤其是在飛機侵擾的數量；不論是共機飛越海峽中線，或是國軍的防守上，擦槍走火都是隨時可能發生的。
江啟臣表示，對比過去1996年台海危機，當時的問題是發展在兩岸之間，與前總統李登輝訪美有關，這次會發覺主角是美、中，台灣夾在中間，因此控制權不再自己手上，但卻被迫要因應、參與，而現在最緊張、壓力最大的就是空官飛行員，飛行時數可能都要增加數倍。