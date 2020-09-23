江啟臣：國民黨親美　但絕不犧牲台灣利益

國民黨主席江啟臣今日接受廣播節目專訪，他指出，國民黨的立場一直是親美的，但親美與犧牲台灣的利益之間並不能畫上等號。江啟臣表示，在「親美」與「愛台」之間，他以「愛台」優先，會讓美方知道台灣民眾的立場與價值為何。



