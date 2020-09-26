無法接受「中國台北」稱呼　國民黨：蔡英文應享同等尊重

亞太經濟合作會議（APEC）今年因受新冠肺炎疫情影響，改以視訊方式進行，而外傳外交部爭取要讓總統蔡英文出席領袖峰會，對此中國外交部昨日回應我國「中國台北在一個中國原則下以地區經濟體身份參與亞太經合組織」；國民黨對此直言無法接受，強調此舉傷害兩岸關係，並認為蔡英文在國際上應和其他國家元首一樣享同樣尊重和禮遇。
國民黨大陸事務部主任左正東指出，中華民國政府自1991年加入APEC以來，與會的正式名稱一直都是「中華台北」(Chinese Taipei)，雖屬妥協下的無奈之舉，但這是當時APEC全體會員的決定，也是兩岸雙贏的安排。
針對大陸外交部發言人的說法，左正東表示這不但違背事實，也傷害兩岸關係。左正東說，長期以來，歷任總統都是派遣代表參加，但大會方面也沒有禁止以其他彈性的方式參與。而他雖反對蔡政府仇陸反中的兩岸政策，不認同種種為大內宣目的的外交作法，但是蔡總統畢竟是中華民國總統，在國際上應該和其他國家元首享受一樣的尊重和禮遇。這不但攸關中華民國的尊嚴，更關乎台灣人民參與國際社會的權利。
此外，左正東也指出表，今日外交部在向大陸方抗議時，沒有特別指正對方稱呼「中國台北」的錯誤，有些失職。左正東呼籲，如果連「中華台北」這樣妥協的稱呼，大陸方面都還要再施加壓力、破壞默契，那麼台灣人民對「中華之名」感到疏離、台灣民心對大陸漸行漸遠，就不會是意料之外的事。
左正東也舉例表示，近日中華鳥會被迫將英文名稱改為Taiwan，就是明例，他希望大陸有關部門能對此事深思。