無法接受「中國台北」稱呼　國民黨：蔡英文應享同等尊重

亞太經濟合作會議（APEC）今年因受新冠肺炎疫情影響，改以視訊方式進行，而外傳外交部爭取要讓總統蔡英文出席領袖峰會，對此中國外交部昨日回應我國「中國台北在一個中國原則下以地區經濟體身份參與亞太經合組織」；國民黨對此直言無法接受，強調此舉傷害兩岸關係，並認為蔡英文在國際上應和其他國家元首一樣享同樣尊重和禮遇。