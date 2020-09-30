設計力就是國力　蔡英文盼讓世界認識Designed in Taiwan

蔡英文總統今（30）日下午前往新竹市出席「2020台灣設計展」開幕典禮時致詞表示，設計力就是國力，設計不只可以改變城市的生活，還可以驅動產業的創新，展望未來，她期盼讓世界不僅認識Made in Taiwan，也認識Designed in Taiwan。
蔡英文在「2020台灣設計展」開幕典禮致詞時表示，一年一度的台灣設計展是展現「設計力」最好的舞台。去年，台灣設計展由屏東主辦，締造史上最高的參觀人次，讓很多人都留下深刻的印象。她本來以為，去年屏東的設計已經寫下高標準，很難被挑戰。沒想到今年輪到新竹市主辦，林智堅市長從南到北，賣力宣傳，讓這次「Check in 新竹」的台灣設計展未演先轟動。
蔡英文說，她期待了很久，今天終於來到新竹，和大家一起見證盛會的開幕。剛才她走進來，確實覺得很驚豔，展區串連起新竹市中心，讓舊城區充滿活力，呈現出一個新的風貌。這次的設計展讓人看到，新竹市有深厚的文化底蘊，也有堅強的科技實力，而連結起過去和未來的，就是新竹人當下的幸福生活。
蔡英文認為，設計不只可以改變城市的生活，而且可以驅動產業的創新。例如，在防疫過程中，政府和民間紛紛推出新型態的服務，這些需要結合美學、創意思考及使用者經驗等多層次的設計力。基於這個原因，從今年開始，政府將台灣設計中心升格為台灣設計研究院，以國家級的規格，促進設計專業跟公共服務、產業發展及社會創新的跨域合作。長期的目標，是要讓世界認識，不僅是有Made in Taiwan，也認識Designed in Taiwan。
蔡英文強調，「設計力就是國力」，她要謝謝經濟部和地方攜手合作，帶來良性的競爭，每年把台灣設計展推向新的高峰，透過這個展覽，將可以證明，面對後疫情時代，台灣產業正在超前部署。也歡迎所有的國人，中秋連假來新竹，吹吹新竹的風，看看台灣設計展，一起感受新竹的美好。