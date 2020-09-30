設計力就是國力　蔡英文盼讓世界認識Designed in Taiwan

蔡英文總統今（30）日下午前往新竹市出席「2020台灣設計展」開幕典禮時致詞表示，設計力就是國力，設計不只可以改變城市的生活，還可以驅動產業的創新，展望未來，她期盼讓世界不僅認識Made in Taiwan，也認識Designed in Taiwan。