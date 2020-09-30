桃農田水利會走入歷史　拍攝合照：不知道要哭還是要笑

桃園農田水利會即將走入歷史，今(30)日是會長黃金春最後一天在水利會上班的日子，他今天特別頒贈紀念品給會務委員並與水利會員工合照，下午3點，所有員工齊聚一樓大廳，與末代會長黃金春一一握手道別後，黃金春與水利會重要幹部及元老在門口水利會門牌前合影後搭車離去。

▲黃金春手拿日據時代的水利會職員錄，感嘆桃園農田水利會終於走入歷史。（圖／記者李春台攝, 2020.09.30）