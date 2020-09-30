桃農田水利會走入歷史　拍攝合照：不知道要哭還是要笑

桃園農田水利會即將走入歷史，今(30)日是會長黃金春最後一天在水利會上班的日子，他今天特別頒贈紀念品給會務委員並與水利會員工合照，下午3點，所有員工齊聚一樓大廳，與末代會長黃金春一一握手道別後，黃金春與水利會重要幹部及元老在門口水利會門牌前合影後搭車離去。
因為不滿政府將水利會改制變為公務機關，黃金春3年多前就針對農田水利組織通則部分條文提出修正條例，其中第40條修正案將農田水利會員的投票權、選舉權全部剝奪，侵害農民權益甚鉅，也明顯違法違憲，甚至違反人權民主自治，他多次向農委會提出異議，但都沒有獲得重視。
黃金春特地訂製了紀念幣贈送給會務委員，並和大家拍攝大合照，拍照的當下，有會務委員不經意喊出，「現在到底是要哭還是要笑啊？」引爆大家對於水利會改制的不捨情緒；黃金春也拿出日據時代的水利會職員錄，再次嘆道，水利會在台灣的歷史，比中華民國在台灣更久。並強調當初日本人設置水圳等水利設施時，因為了解設施用地是由農民提供，因此發展成「公法人」的管理形式，對政府改制水利會，他表示卸任之後仍會透過大法官釋憲，以及行政訴訟方式，提出水利會改制違法違憲，為水利農友權益，奮力做最後一博。
會務委員領取會長贈送的紀念品後，依依不捨的將自己的座位名牌收進紙袋中帶回去留作紀念，隨後會務委員及水利會200多位同仁齊聚一樓大廳與黃金春一一握手道別，最後並在門前別具意義的水利會門牌前合影後，目送黃金春上車離去。