宣示警消也不吃萊豬？徐國勇跳針答：會標示好來源

含萊克多巴胺的美國豬肉即將在明年元月一日解禁，國人憂心這些豬肉混入加工品流入市面、團膳料理。教育部、國防部都要求管轄的單位一定要用台灣豬，今(5)日，國民黨立委陳玉珍質詢內政部長徐國勇時，問及是否會要求警政、消防單位的員工餐廳跟進，徐再三強調會要求外包廠商標示豬肉來源，讓員工有選擇權力，是否要求廠商一定要用台豬，徐國勇則不願鬆口。