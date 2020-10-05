宣示警消也不吃萊豬？徐國勇跳針答：會標示好來源

含萊克多巴胺的美國豬肉即將在明年元月一日解禁，國人憂心這些豬肉混入加工品流入市面、團膳料理。教育部、國防部都要求管轄的單位一定要用台灣豬，今(5)日，國民黨立委陳玉珍質詢內政部長徐國勇時，問及是否會要求警政、消防單位的員工餐廳跟進，徐再三強調會要求外包廠商標示豬肉來源，讓員工有選擇權力，是否要求廠商一定要用台豬，徐國勇則不願鬆口。
萊豬即將進口，為了緩解國人疑慮，教育部要求承包國中小營養午餐的廠商只能用台灣豬，國防部也宣示國軍只會吃台豬，體育署也要求國訓中心應避免讓國手吃到萊豬。
陳玉珍質詢時提到，很多警察、消防單位配有員工餐廳，她問徐國勇是否會要求這些員工餐廳避免使用萊豬？徐國勇回「餐廳有些是外包，會讓廠商自己選，標示清楚是最重要的。」
沒聽到滿意的回答，陳玉珍追問徐，是否會像其他政府部門一樣，要求轄下的單位只能用國產豬？徐國勇說「標示才是重點，教育部的營養午餐只針對國中小，沒有要求高中、大學，內政部也沒有國中小。」陳玉珍質疑「所以你意思是教育部只關心國中小？」徐國勇解釋「不能這樣講，不能說(教育部)只關心(國中小)，最重要的部分是標示清楚，用哪裡的豬。」
眼見徐國勇就是不對警消吃萊豬表態贊成或反對，陳玉珍直接問「所以用美(萊)豬也可以？」徐國勇再次強調「標示清楚，員工自己會選擇，還是一句話，標示最重要。」
用各種方式都得到一樣的回答，陳玉珍無奈地說「你是內政部的大家長，怎麼在這邊一直跳針？」徐國勇回「讓員工自己去選擇，我宣示了，標示一定要清楚，委員不能說跳針，你一直問一樣的問題，我當然給你一樣的回答。」
最後陳玉珍想得到結論，問道「所以內政部不會管(承包廠商用不用萊豬)，讓他們自己去選？」徐國勇解釋「不是不會去管，讓辦團膳的業者自己去選，我管那個標示一定要清楚」。