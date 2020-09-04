【NOW辯風向】阿樂喊話理想情人 就想和你黏在一起

對她而言，感情中能互相尊重體諒理解，才是最珍貴的事情。她坦言自己在談戀愛的時候其實挺黏人的，不過接著又不太好意思的補充，其實對方忙也可以接受自己開心的打電玩。
果然是電玩界的電競女神，男友不能陪伴在身邊，打電玩一整天也無妨。靠著直播電玩實況主的節目逐漸走紅演藝圈，這幾年我們看到阿樂的成長，從網路遊戲實況主到綜藝節目的主持來賓，讓大家看到更多不一樣的阿樂，鋼琴小提琴的表演活動，她不只是電玩女神，也是才藝美少女。
跟阿樂聊天的時候，你會被她眼角的笑意感染，不自覺心情也會跟著輕鬆愉快起來，記者問，如果用一種動物形容自己，她毫不猶豫地說自己像貓，可愛溫順或者更貼切的說是慵懶帶點小性感吧。
不過這位像貓一樣的女子，個性卻有著嗆辣的一面，心直口快敢言直諫。甚至笑著說她連跟男朋友吵架都是條理分明「條列式舉證法」，讓對方啞口無言。
這次《NOW辯風向》邀請阿樂成為主持人，就是看到她能言善道的一面，想要為觀眾和粉絲挖掘出更不一樣的阿樂，因為阿樂曾經參加過辯論比賽，並且從小就是主持人宋少卿的粉絲，聽著相聲瓦舍長大的呢!
《NOW辯風向》節目中的核心價值是多元開放。我們尊重並且希望傾聽社會上的各種聲音，舉凡兩性相處、民生消費、政策議題都可以成為節目中討論的議題。透過兩造雙方正反兩面的觀點，可以打開你的視角，增加更多看見的可能。
NOWnews今日新聞全新節目《NOW辯風向》將於9月9日晚間9點起，在NOWnews今日新聞臉書、Youtube頻道直播，精彩內容、節目精華也請鎖定《NOW辯風向》官方Youtube，記得訂閱、開啟小鈴鐺，才不會錯過更多內容。