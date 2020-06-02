廣編／弋果改變教育平台　部署孩子未來競爭力

5G時代將至，XRSPACE聯手全球合作夥伴共同揭曉

XRSPACE MOVA，獨創為大眾用戶設計的VR社交實境平台XRSPACE MANOVA，將為消費者帶來耳目一新的虛擬實境社交體驗。身為首波全球合作夥伴的弋果美語突破性地結合XRSPACE，共同攜手打造未來VR教室，讓學習打破空間與時間的限制。

部署

弋果的VR教室將顛覆學習場域的框架，打造更有趣、更多互動的學習體驗，讓孩子發揮無限創意與想像力，

XRSPACE彼此的加持不但打破學習框架，更是教育平台一個重磅的里程碑！

以教育驅動科技是弋果的新使命，弋果將發

包括線上直播、錄播、微課堂、APP影音、遊戲等，都將逐步體現在弋果課程中，透過OMO的多元學習方式，創造並延伸全美語情境，讓孩子們天天接觸美語，自然有好的學習效果。未來，弋果將持續改變教育的方式，隨著科技的升級與應用，幫助孩子們繼續「用對的方式，學好的美語」！

「全球首款預設以手勢驅動的VR裝置」弋果國際教育文創集團孫瑞芬董事長表示，遠距或在線化參與，已經成為全球公民的新能力，比如：線上學習、線上會議、線上完成專案…..等等，科技應用已經是教育不可或缺的板塊，弋果正積極為新世代孩子們也就是所謂的「數位原住民」未來競爭力，透過AR、VR、MR沉浸式情境體驗的學習環境，突破教育的邊界，隨時都可以帶孩子到公園野餐、去機場CHECK IN、到巴黎看鐵塔、去倫敦搭地鐵……，學習場域將不再受限，提供更多學習彈性，讓孩子的視野更開闊，競爭力更加強大！孫董事長指出，弋果與展OMO線下融合線上的美語課程，

弋果官網：http://www.eagletw.com