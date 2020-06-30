廣編／ROG玩家共和國攜手電音才子Alan Walker跨界合作

ROG玩家共和國本月宣布，攜手全球知名電音才子Alan Walker跨界合作，將於今夏陸續發表「ROGｘAlan Walker」形象影片與幕後花絮，並搶先曝光Alan Walker最新單曲，而專為Alan Walker量身訂製「ROG Zephyrus G14」限定版，可為其增添令人驚豔的舞台風采。全新跨界合作再次注入嶄新生命力，串聯玩家與樂迷的深刻連結，讓「潮」電競品牌形象邁向全新里程碑。





ROG玩家共和國以「天生無懼」品牌精神穩居電競領導品牌地位，而以「無所畏懼」精神勇闖音樂創作領域、躋身全球知名音樂製作人的Alan Walker，為ROG玩家共和國跨界合作的絕佳首選。曾與Hans Zimmer、A$AP Rocky與Sabrina Carpenter名人合作，並為《絕地求生M》、《死亡擱淺》等知名遊戲創作「On My Way」、「Ghost」主題單曲的Alan Walker表示，「徜徉音樂創作與奔馳遊戲世界，是我最享受的生活重心與靈感來源；自踏入創作領域以來，為玩家們打造許多遊戲音樂內容，而這次相當興奮能與ROG玩家共和國合作，期待建立更深刻的連結與共鳴，滿足玩家與樂迷們的期待。」





為讓Alan Walker在任何演出皆能風靡全場，ROG玩家共和國為其量身打造全球兩台的「ROG Zephyrus G14」 Alan Walker限定版，完美揉合「ROG、音樂風格、潮流文化」三大元素，其外型採用光滑亮面的白色機身與潮流文化的斜紋設計，搭配Alan Walker縮寫的「AW」標誌，並於機身雷射雕刻「ROGｘAlan Walker」，打造獨一無二、獨樹一格的電競筆電，更為其訂製代表電音文化的螢光綠外盒、純白色系筆電包專屬配件，讓Alan Walker攜帶至任何場合皆能盡顯個人風格；而全球首款搭載ROG動態編程LED顯示器(AniMe Matrix™)，能將動畫與音訊視覺化，讓每個音符以栩栩如生的圖案躍然眼前，以夢幻逸品姿態彰顯ROG玩家共和國對於美學與工藝細節的無盡追求，如同沉澱後淬生的完美象徵，成為迄今最佳的潮流電競筆電。





此外，為滿足Alan Walker音樂創作與馳騁遊戲世界的使用需求，「ROG Zephyrus G14」 Alan Walker限定版搭載最新七奈米AMD® Ryzen™ 9八核心處理器、NVIDIA® GeForce® RTX™ 2060顯示卡，以風馳電擎的速度完成高強度運算，彈指之間即能完成專業音樂創作的效能需求，並內建通過PANTONE®認證的14吋120Hz IPS級窄邊框螢幕與四顆搭載Dolby Atmos技術的揚聲器，不僅提供順暢零延遲的遊戲畫面，更具備5.1.2聲道虛擬環繞音效，完美呈現極致動態範圍與超低失真音效，賦予全面進化的聲光效果，不論Alan Walker身處任何地方，皆能隨時坐享劇院級的視聽娛樂饗宴。



