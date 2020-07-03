廣編／過敏不只春秋季！伊萊克斯3D清潔術對抗夏季過敏

2020年07月02日，台北 —「7/8世界過敏日」即將到來，在後疫情時代，空污及衛生保健成了不可忽視的重要議題，尤其夏日過敏情況日益嚴重，今年六月起因呼吸道過敏而求診人數明顯增加近1-2成，但多數人因認知問題，輕忽居家清潔的重要性，而導致過敏症併發。伊萊克斯提倡全方位守護居家地板及空氣品質3D清潔觀念，帶動PURE Q9強效靜頻吸塵器及PURE A9 高效能抗菌空氣清淨機，自2019年上市至今銷售皆破萬台，廣受市場青睞，今(7/2)更針對多數台灣家庭偏好鋪設的硬質地板，推出全新硬質地板清潔專家「PURE Q9-P雙效勁亮吸塵器」，完美承襲前一代PURE Q9強效靜頻吸塵器的高效性能外，全新「Power Pro拋光滾刷」設計針對牆角邊、縫隙更具7倍集塵力，吸頭更貼近地面，能帶起深層髒污，為地面帶來拋光亮感。為響應政府振興經濟措施，伊萊克斯將於7/15-8/31推出超有感現金回饋，凡於百貨通路購買全系列商品，消費滿額最高可現抵三千元!





別以為夏季不過敏 冷氣房、地板縫隙間的塵蟎都是過敏來源





夏日高溫來襲，密閉的冷氣房容易讓室內過敏原濃度過高，進而誘發過敏症狀，「夏季過敏」是國人常會輕忽的問題，有過敏患者、過敏兒的家庭須特別留意居住環境的潔淨品質。前台灣氣喘衛教學會理事長暨聖康診所院長黃立心表示，空氣與地板縫隙都是過敏原容易藏匿之處，兩者的清潔需格外加強、並重兼顧。過敏患者通常僅會注意減少家中地毯窗簾等棉布質用品，但灰塵、塵蟎會留在任何使用過的空間，包括硬質地板縫隙，當灰塵結合空氣中的濕度，會讓過敏原更加滋生，黃立心建議過敏患者平時可運用吸塵器進行即時清潔，且至少每兩周要進行一次大規模深度清潔，以降低跟過敏原接觸的機率，而密閉空間內應隨時注意室內空氣品質，建議選用高效能的空氣清淨機，淨化效果會比多功能更全面，除了CADR值要有600以上外，還要可以過濾病毒和細菌，快速淨化空氣中的過敏原。挑選清潔家電如吸塵器及空氣清淨機時，也別忽略濾網規格，建議選擇配有HEPA級濾網的機種，以鎖住粉塵、杜絕二次過敏機率。





硬質地板清潔專家PURE Q9-P雙效勁亮吸塵器 7倍升級縫隙集塵力



考量到台灣消費者使用需求多元，伊萊克斯全新「PURE Q9-P雙效勁亮吸塵器」特別配載「拋光滾刷」及「毛髮截斷」雙主吸頭，便於消費者於不同地板情境使用。全新拋光滾刷吸頭，針對木地板、大理石、超耐磨、石英磚等台灣常見之硬質地板材質，皆有99%的卓越清潔力，雙重材質設計在吸塵時，能讓吸頭緊貼地面，徹底吸除髒污，為地面帶來拋光亮感，而打掃時常被忽略的地板及牆邊縫隙，集塵力效果更提升7倍之多註1，吸頭前方搭載LED燈，在黑暗中清潔也得心應手。另一款毛刷吸頭針對地毯集塵效率提升15%註2，並搭載伊萊克斯經典毛髮截斷科技，在未開機的情況下也能輕鬆進行滾刷清潔。除了雙主吸頭外，產品另外配有UV床墊吸頭、縫隙吸頭、高處／狹縫清潔伸縮吸頭等多元配件。



針對消費者吸塵時最在意粉塵溢散的問題，PURE Q9-P也特別選用HEPA級五重高效過濾系統，層層過濾並有效鎖住吸入的微塵，搭配擁有HEPA 13級抗菌濾網、可過濾奈米級細菌和H1N1病毒的PURE A9 高效能抗菌空氣清淨機，能同時守護空氣及地面清潔，防止粉塵飛揚導致二次過敏。全新PURE Q9-P雙效勁亮吸塵器即日起於各大指定經銷通路上市，建議售價$21,900元，為響應政府振興經濟措施，伊萊克斯與百貨通路攜手推出超有感優惠方案，凡7/15-8/31活動期間於全台百貨通路購買伊萊克斯全系列商品，消費滿一萬元現抵一千元、滿兩萬元現抵三千元！



註1：經內部實驗室數據對比，PURE Q9-P雙效勁亮吸塵器與超級完美管家18V系列產品相比，縫隙集塵力更高出７倍之多。



註2：與 Ergorapldo18V 系列產品相比。註2：與 Ergorapldo18V 系列產品相比。



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