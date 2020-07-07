廣編／遠百多管齊下　搶三倍券商機

遠東百貨超級年中慶檔期開跑，遇到政府振興三倍券上路，好康紛紛出籠。5折起的振興價商品、優惠大禮包、振興Coupon券……等，讓消費者以1,000元使用三倍券消費，可以買到價值6,000元的商品，再搭配滿千送百回饋，等於得到超過6倍的超有感回饋，報復性採購就趁現在！遠百超級年中慶首波優惠從即日起到7月9日止，百貨服飾當日消費滿5,000元送500元，女用品、女裝、男裝、童裝單筆滿6,600元加送200元，搭配12大銀行信用卡全館單筆分6期刷滿6,000元送200元，實質回饋率高達15%；7月28日前保健器材當日單筆消費滿5,000元送500元，大家電當日單筆消費滿10,000元送1,000元，還可搭配10大銀行單筆分6期滿10,000送500元，添購新行頭就趁現在。疫情解封遠百推出年中最大檔期----超級年中慶，擴大邀請廠商品牌一起推獨家商品振興價，7月15日起歡迎民眾持振興券消費，享受「加倍奉還」的超值獨家回饋。同步推出振興Coupon券，針對化妝品、男女童裝、美食小吃……等各大業種推優惠，消費抵用物超所值。為推廣使用遠百APP，即日起首次註冊遠百APP會員並完成實名制即贈100元電子抵用券，8月11日前在百貨服飾消費單筆滿300元即可抵用，全台限量6,000份，隨辦隨用盡情享受購物樂趣。振興價好物推薦遠百信義A13「香草集」星空水氧機加任選2000元精油，建議售價6,880元、「振興價」2,999元。新竹大遠百飛利浦鑽石靚白音波震動牙刷玫瑰金(HX9312)建議售價8,500元，福利品特價7,600元買一送一，限量10組。遠百板橋中山彼得兔漫步雲端絲毯大加小親子組建議售價8,280元，持振興三倍券消費享振興價3,000元，限量10組。