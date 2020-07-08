廣編／花旗振興深得你心　三倍券信用卡加碼回饋超有感

花旗(台灣)銀行積極響應政府振興經濟方案，推出振興三倍券加碼優惠。7月15日起至9月30日止，花旗卡客戶完成信用卡綁定振興三倍券，超過振興三倍券之新台幣(以下同)3,000元後之新增消費，可享7%刷卡金回饋，每人回饋上限350元；新戶申辦花旗現金回饋PLUS卡，刷滿額可再享新戶禮刷卡金1,000元，最高共享有1,350元回饋。
振興經濟三倍券方案即將上路，花旗推出市場上超優惠的信用卡加碼回饋方案，7月15日起至9月30日止，活動期間內花旗卡客戶完成綁定振興三倍券活動，累積消費滿3,001元起，扣除振興三倍券3,000元之後的消費，可額外獲得7%的刷卡金回饋，限量5萬名，每位客戶回饋上限350元。
花旗同時提供新客戶加碼優惠回饋，即日起至8月31日前，客戶新申辦花旗現金回饋PLUS卡，並完成信用卡綁定振興三倍券，且核卡後30日內新增一般消費滿3,000元再享新戶禮刷卡金1,000元，完成振興三倍券綁定且超過3,000元的消費，還可另外獲得7%、最高350元的回饋金，等於獲得最高1,350元回饋。
舉例來說，張小姐7月15日申辦完成花旗現金回饋PLUS卡，並綁定振興三倍券，且刷卡消費累積達8,000元(此8000元消費符合加碼回饋7%活動之合格簽帳項目，亦符合新戶刷卡金活動之一般消費者)，除可獲得政府提供之振興三倍券2,000元回饋外，累積消費扣除3,000元後，即5,000元的部分可享7%刷卡金回饋，即獲得350元刷卡金，另外，張小姐還可獲得1,000元的新戶禮刷卡金回饋，總計張小姐將可獲得1,350元的加碼回饋優惠。
隨著台灣疫情漸趨緩和，花旗邀請客戶一起啟動防疫新生活，為振興台灣經濟盡一份心力。詳細活動辦法及相關限制條件請見花旗銀行官網。
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