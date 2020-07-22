廣編／桃園巧克力共和國祭出免門票重擊　搶攻千億商機

三倍券商品優惠專區:

巧克力觀光工廠全新 DIY 活動:

桃園巧克力共和國近日重新開幕，現場湧進上百位小朋友齊聚巧克力殿堂，讓歡 樂氣氛較過往更為升溫。為響應振興經濟政策，搭配三倍券推出商品價值逼近 「2.5 倍」的超值優惠專區，更加入職人酒瓶燒切體驗，期望帶給消費者不一樣 旅遊服務，預估第一個周末入園人潮上看千人，若再搭上暑期的旅遊旺季人潮， 下半年可望超過五萬人次入園體驗，全力搶攻三倍券帶來的千億元商機!於本活動中共襄盛舉的桃園市政府觀光旅遊局局長楊勝評表示:「巧克力共和國 是桃園知名的國際級觀光工廠，上半年因疫情影響決定閉館，並趁著這段期間 思考如何帶給遊客不一樣的體驗，現今看來成果斐然。」而為了響應政府振興 經濟的政策，桃園市政府也同步推出「桃園旅宿住 1 晚，次日免費 1 日遊」活 動，遊客同步可以參加精選遊程，造訪巧克力共和國，感受桃園多元風情。桃園巧克力共和國除了有寓教於樂的 DIY 活動、互動式體驗讓大小朋友玩得不 亦樂乎之外，也趁勝追擊推出三倍券商品專區，憑抵用券 100 元、200 元、 500 元即可購買商品價值近「2.5 倍」的巧克力商品，以 200 元面額為例，在 館內能買到超過 520 元商品，讓遊客滿載而歸，預估本次能透過加碼活動提升 整體業績二至三成。後疫情時代危機加速觀光工廠轉型，隸屬於宏亞食品集團的桃園巧克力共和 國，營運八年至今，首次因疫情閉館兩個月進行優化服務，除將外觀修繕並調 整選品店外。巧克力共和國館長林于煌更指出未來新方向:「重新開館後，將帶 著自造、共創、體驗三大精神，邀請大家重返巧克力共和國，感受共創美 好!」來一趟巧克力共和國，不僅了解可可樹、可可豆到巧克力製作過程，更推出全新 職人駐館的「酒瓶燒切體驗」，現場由複合媒材藝術家古拉斯帶領，將熱銷商品 「酒糖」其製造過程中所產生之廢棄酒瓶，運用複合媒材結合「巧克力」，創造 獨特藝術作品，如手沖可可座、可可果莢吊燈、可可盆栽等，享受自造的樂趣， 賦予回收酒瓶新生命。未來，巧克力共和國希望帶給民眾全新旅遊視野，因此取消了門票收費制度，僅 酌收停車費用。更以「分時分區」提供深度精緻旅遊，平日將轉型為團體預約制， 假日則開放散客免費參觀，並規劃參觀人數上限，以維護旅遊品質。期待藉由食 育教育、幸福場域的理念，建立人與人之間的美好關係，帶給遊客全新旅遊體驗 價值。憑抵用券 100 元可享香蕉冰+手工巧克力(價值 210 元)憑抵用券 200 元可享扭蛋機系列+卡片系列(價值 520 元)憑抵用券 500 元可享 Cocoa plus+禮盒任選(價值 750 元~1,050 元)【COCOA BOTTLE-REBIRTH 重生再造】，將巧克力共和國熱銷商品「酒糖」， 所產生之廢棄酒瓶，邀請藝術家古拉斯，運用複合媒材結合上「可可」，創造出 令人意想不到的藝術作品，在此期待與您攜手一同進入酒瓶與可可的世界，親手 燒切酒瓶、種植可可新生命。【開課時段】2020-07-18 至 2020-08-30(每週六、日開課) 【活動費用】雙人套票 NT$540 / 組 (名額有限，售完為止)

【報名網頁】https://reurl.cc/exrl2j