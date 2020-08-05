廣編／女神曾莞婷任89量腰日大使　靠3招維持23吋纖腰

新一代女神曾莞婷出道20餘年身材依舊火辣，今年擔任「千禧之愛89量腰日」健康大使，除吐露女性代謝難題，更大方分享體型管理秘訣。曾莞婷藉機呼籲粉絲要養成定期量腰的習慣，才能避免傷身又耗財。今年「89量腰日」更攜手當紅IP明星「卡娜赫拉的小動物」粉紅兔兔，讓一向成熟性感的曾莞婷也激出少女心，大呼「超可愛」。曾莞婷號召民眾踴躍至全台超商門市及指定通路索取免費粉紅兔兔量尺，和她一起量腰顧健康。



代謝力下降導致易胖易缺水？曾莞婷：用均衡飲食＋核心轉肌管理身材



曾莞婷聽完醫師的分享後表示，隨著年齡增長，她可以感受新陳代謝速度明顯下降，容易導致水腫、肌膚黯淡無光，因此平時會更加注意保養。本次擔任「89量腰日」健康大使，才知道無論男女，到了一定年紀就會面臨「代謝懸崖」，影響身體代謝能力，不僅會導致皮膚乾燥等外觀變化，也容易造成脂肪堆積在腹部內臟周圍，讓她直呼可怕，必須更加努力對抗隱藏在懸崖後的風險。



出道20餘年，腰圍始終保持在23吋的曾莞婷不吝分享自己的纖腰秘訣。曾莞婷提到，她會特別注意補充纖維及蛋白質。纖維可幫助代謝，蛋白質則能提供她活力補給。平時早餐，她會到便利商店買杯高纖豆漿，搭配香蕉或茶葉蛋。午晚餐則以蔬食為主，搭配適量的肉類及全榖雜糧，確保營養攝取均衡。記者會上，她也特別提醒大家一定要做「阻抗型」增肌運動，尤其要鍛鍊核心肌肉，提升基礎代謝率，這樣便能維持纖細腰線，可說是完美體現了千禧之愛健康基金會針對「代謝懸崖」所提出的「勒馬型生活準則」。



家族史升高罹病風險，曾莞婷呼籲健康用「尺」量，少女心萌發 號召民眾超商索尺



記者會上，曾莞婷表示，以前只將控管腰圍當作藝人的必備功課，但在擔任「89量腰日」健康大使後，得知量腰不僅可精準掌握自身體型變化，更可看出內臟脂肪堆積程度，以此判斷是否有罹患慢性病的風險。且若腰圍超標再加上二項代謝指標不正常，得到糖尿病的機率是一般人的6倍，讓本身就有糖尿病家族史的她相當吃驚。直言管控腰圍原來除了美觀之外，更是掌握健康的關鍵。



今年2020「89量腰日」亦特別邀請到IP界大明星「卡娜赫拉的小動物」粉紅兔兔共襄盛舉，與曾莞婷現場也有可愛互動，讓一向成熟性感的她也忍不住大呼「天哪！這真的是我看過最可愛的量腰尺了！」作為健康大使，曾莞婷號召民眾即日起至全國7-ELEVEN及統一集團關係企業指定通路免費索取印有「卡娜赫拉的小動物」粉紅兔兔限量量尺，同步掌握身材與健康。



