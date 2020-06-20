澎縣議員宋國進返鄉安寧後送　任期未滿補選人選浮現

▲宋國進長期受癌症病魔所苦，日前因舊疾復發入院治療，又發生肺部感染，家屬向澎湖縣政府衛生局申請安寧後送返鄉。（圖／記者張塵攝，2020.06.20）

澎湖縣議會驚傳白沙鄉籍縣議員宋國進因癌症病情惡化，於20日下午安寧後送返鄉的噩耗，由於宋本屆的任期尚未滿2年，之後將會進行縣議員的補選工作，有意參選的人選也逐漸浮上檯面，預料會有一場硬仗要打。宋國進係陸軍官校專修班40期畢業，政戰學校正規班133期畢業，在少校軍職退伍之後投入地方政治，曾任第14、17、18屆議員，白沙鄉第14、15屆鄉長，宋目前擔任第19屆縣議員，在地方上廣結善緣，算是政壇的一科長青樹。宋國進長期受癌症病魔所苦，日前因舊疾復發入院治療，又發生肺部感染，家屬希望後送台灣治療，但礙於現行法令要插管才能申請，使得最後家屬必須自行搭船前往台灣就醫。今日宋國進狀況不好，家屬向澎湖縣政府衛生局申請安寧後送返鄉，但一直卡在文件問題，拖延到下午2時才由凌天航空，自澎湖機場起飛前往台灣接運，氣得議長劉陳昭玲大罵，安寧後送就是為了爭一口氣，讓病患一圓返鄉見家人最後一面的心願，將要求衛生局檢討簡化相關申請流程。由於白沙僅有2席議員，本屆任期未滿一半，依法必須在3個月內進行補選，目前浮上檯面的包括宋國進之女宋昀芝、前白沙鄉長陳定國、澎湖縣長賴峰偉機要秘書吳蕊娟等人，其中吳為白沙後寮人，長期在國民黨黨務系統服務，實力不容小覷。