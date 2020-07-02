影／民眾雜糧行買雞蛋　發現蛋殼破裂用三秒膠修復

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▲買到三秒膠蛋的女網友將影片貼上臉書社團提醒大家要注意。（圖／翻攝「記憶八德」）

桃園八德區一位女網友昨(1)日在臉書社團貼出影音和照片表示，中午12點多在建國路上某一家雜糧行買蛋，回到家整理蛋時，卻發現蛋上疑似被用三秒膠塗過，立刻發文提醒網友買蛋時要注意是否有被塗膠桃園市衛生局，民眾選購蛋品時一定要注意蛋的外觀是否完整，塗過三秒膠的蛋，衛生局也會帶回檢驗，以確定是否有遭到汙染。買到三秒膠修補過雞蛋的網友，將蛋拿回去找老闆詢問，老闆居然說是因為蛋殼有破，因為蛋馬上就要吃，用三秒膠塗上不會怎麼樣，老闆還說要我換一顆給妳也沒關係，女網友回他，「我不是來換蛋的！是來問你蛋的問題！也請不要這樣做，不然顧客也不敢再上門來購買。」記者上門詢問用三秒膠補蛋的呂老闆，他也親自示範三秒膠黏蛋孔，除了用三秒膠，他也示範第二招用衛生紙沾濕黏補破蛋的技巧。他表示這個顧客是昨日下午購買，他也有換新的給她。呂老闆也表示，店家好蛋跟瑕疵蛋有分開賣，不好的直接冰冰箱由老闆吸收，並不是黑心商店。老闆也直喊冤，自己好心幹壞事老闆經過這次經驗，也表示以後不會再用類似的方式來補破蛋了。桃園市衛生局知曉這個案件後，也隨即派員前往稽查了解，在現場有發現疑似三秒膠黏合之蛋品將立即抽驗帶回檢驗。衛生局呼籲民眾選購生鮮蛋品，應檢查蛋殼外觀完整潔淨，買盒裝蛋品時，可選擇台灣優良農產品標章 (CAS) 驗證，及外包裝應明確標示品名、淨重、有效日期、保存期限、製造者等項。