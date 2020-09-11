桃園1歲女童疑遭虐打昏迷　器官衰竭父忍痛拔管

桃園市平鎮區1名1歲10個月大的宋姓女童，疑似受到廖姓生母不當管教毆打，頭部重創於上月19日送醫救治，雖然女童後續轉至林口長庚醫院急救，但因傷勢過重陷入昏迷，雖然靠呼吸器苦撐了22天，女童仍然因為器官衰竭，家屬昨(10)日忍痛做出拔管決定。
檢警調查，宋姓女童與同為龍鳳胎的哥哥，平時與32歲的廖姓生母、宋姓父親在平鎮區同住，宋父平時工作賺錢養家，廖女則在家照顧2名龍鳳胎小孩。上月19日廖女疑似因為女童哭鬧不停，竟徒手痛毆小女童，直到當晚7時許發現女童呼吸微弱，沒有心跳，才趕緊通報119將女童送往聯新醫院急救。
醫護人員發現女童頭部有燒燙傷、身體與四肢也有不少處有瘀傷，懷疑可能受虐，因此向警方通報處理，平鎮警分局宋屋派出所員警認為女童應該是受虐，除報請桃檢指揮偵辦外，也通知市府社會局與家暴中心協助處理。
宋姓女童後來轉至林口長庚醫院急救，但因傷勢嚴重陷入昏迷，經醫護人員搶救後雖恢復生命跡象但需靠呼吸器維生，從上月至今都沒有甦醒，10日上午宋姓女童器官突然衰竭，宋姓生父最後同意拔管，將由檢察官相驗再擇期解剖釐清死因。
檢警查出，醫院發現宋姓女童傷勢嚴重，其中頭部有大面積燒燙傷，不排除遭受外力重擊導致，廖姓生母辯稱女童很頑皮，是自己從床上摔到床下，頭部傷勢則是自己撞到大門喇叭鎖造成，身體其他傷勢也是在家中自行撞傷的，檢方認為廖姓生母係推卸之詞，已依家暴重傷害罪嫌將廖女向桃園地院聲押獲准，宋姓生父則諭令5萬元交保。
女童還有1名龍鳳胎的哥哥，經桃園市社工評估，發現並沒有外傷，健康狀況良好，還有其他如祖父母等家屬可代為照顧，評估後認為不需強制安置，但仍會定期關懷。
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