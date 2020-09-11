桃園1歲女童疑遭虐打昏迷　器官衰竭父忍痛拔管

桃園市平鎮區1名1歲10個月大的宋姓女童，疑似受到廖姓生母不當管教毆打，頭部重創於上月19日送醫救治，雖然女童後續轉至林口長庚醫院急救，但因傷勢過重陷入昏迷，雖然靠呼吸器苦撐了22天，女童仍然因為器官衰竭，家屬昨(10)日忍痛做出拔管決定。



