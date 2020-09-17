弒母梁男無罪責付桃衛生局　鄭文燦：公衛體系承擔不合理

針對弒母砍頭案梁姓男子二審遭判無罪並責付桃園市衛生局，桃園市議員王浩宇今(17)日詢問市長鄭文燦，鄭文燦表示，建議高檢署及高院應就個案狀況再做精神鑑定，用盡一切司法手段，將梁男留置於應該留置的地方，而不是把他移轉給地方政府，由公衛體系承擔，「這個的責付是不合理的。」



