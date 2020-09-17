弒母梁男無罪責付桃衛生局　鄭文燦：公衛體系承擔不合理

針對弒母砍頭案梁姓男子二審遭判無罪並責付桃園市衛生局，桃園市議員王浩宇今(17)日詢問市長鄭文燦，鄭文燦表示，建議高檢署及高院應就個案狀況再做精神鑑定，用盡一切司法手段，將梁男留置於應該留置的地方，而不是把他移轉給地方政府，由公衛體系承擔，「這個的責付是不合理的。」
桃園梁姓男子2018年因吸毒後與母親發生爭吵憤而砍下母親頭顱，並從12樓住家將母親頭顱拋下，一審判其無期徒刑，二審高院以認定他弒母時沒有意識，改判無罪並責付桃園市衛生局，鄭文燦今日在議會接受議員王浩宇詢問此案時表示，社會大眾對於判決結果難接受，他並表示，高院當天上午判決梁男無罪，並責付桃園衛生局，要求當天下午市府衛生局接手將人帶回，鄭直言，社會對於這樣判決結果完全不能接受，他當時也曾對外公開批評該判決「是違反大眾法律認知的判決」。
鄭文燦說，雖然桃園地院當晚以梁男另涉他案需拘役55日隨即入監執行，但一旦刑滿獲釋後，若高院同意其回到社區，社區居民也會擔心恐慌、很難接受一個不定時炸彈回到社區，再者梁男未接受完整的精神狀況鑑定，因此鄭建議，這段時間高檢署及高院應該就個案狀況進行必要的鑑定。
「原則上如果有社區風險，不應該讓他回到社區，更不應該轉嫁給公衛體系來處理司法該處理的責任。」鄭文燦表示，「大家常說吸毒有罪，殺人有罪，但吸毒後殺人判無罪，這樣的結果社會大眾很難接受」，鄭指出，若梁男精神狀況有問題，他沒有自殘卻殺害至親，那他在吸毒之前精神狀況應該還沒有到達完全無法自主，否則怎會去吸毒？「所以這個判決本身在法理上就很值得討論，尤其要把他移轉給地方政府，由公衛體系來承擔，這個的責付是不合理的。」
針對公衛護士人力不足部份，衛生局長王文彥表示，市府自103年12月25日改制直轄市後，獲增衛生所護士員額30名人力，配合市府員額管控及財政狀況，已分3年陸續補齊（104年15名、105年8名、106年7名）；另外，有關約僱員額部分，自103年至今陸續增補至23人，未來也將持續爭取員額，充實衛生所人力。
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