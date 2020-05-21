新任體育署長人選？傳前國體大副校長黃啟煌可能接任

美國印第安那大學體育博士班畢業，目前為國體大運動保健系教授，日前也有傳出有其他人選可能競爭體育署長一職，不過黃啟煌的經驗豐富，出線機率較高。

現任體育署長高俊雄日前已表態兩年任期滿就會回歸校園，目前傳出最新體育署長人選將可能由前體委會副主委，國體大副校長黃啟煌接任。高俊雄自2018年7月13日正式就任，其實他在6月就開始幫助體育署規劃相關計畫，其中也歷經東奧、世界12強等賽事洗禮，可惜目前受到新冠肺炎疫情影響，奧運資格賽等也延後。黃啟煌為