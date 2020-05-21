NBA／曾打造2度三連霸王朝　公牛老闆揭露傳奇GM最大缺陷

隨著紀錄片《The Last Dance》播出，讓球迷對於90年代公牛王朝殞落有更全面的了解，當年的總經理Jerry Krause是打造王朝的關鍵人物，也因為在他手上崩毀而使他背負罵名。近日公牛老闆Jerry Reinsdorf受訪，談論到Krause總經理生涯的唯一缺陷。Jerry Reinsdorf近日接受《The Athletic》專訪，他談到Krause時表示：「現在來看，Krause有一點是失敗的，他的人際交往技巧並沒有那麼出色。他總是對媒體不滿，因為他認為媒體都報導不實，當他看到報導不是那麼正確時，會使他抓狂，所以這是一個失敗。」當年1997-98球季開始前，Krause宣布該球季是「禪師」Phil Jackson執教的最後一年，這個聲明使他招來大量的批評，而Jerry Reinsdorf認為這也是Krause生涯的一大失誤。Reinsdorf表示：「他不應該說『就算Phil取得82勝0敗，他也不可能繼續待在這。』這樣的話，他不應該那樣說，但事實是，當Phil簽下最後一分合約時，他自己就說這是他留在公牛的最後一年，但當Jerry說了那句話，會使人誤會這是他的決定。我跟他談過這件事，他也了解自己不該那樣說，但為時已晚，說過的話已經收不回去了。」