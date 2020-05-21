原力爆發　體育署首辦原住民族學生運動人才職涯巡迴講座

台灣有許多優秀原住民運動員，如郭婞淳、蘇柏亞、楊俊瀚等人，為協助更多優秀原住民族選手延續體育運動專能，體育署今年首度辦理，「原住民族學生運動人才職涯巡迴講座」提供職涯規劃資訊，落實運動選手升學職涯照顧政策。體育署以原住民族為主體，辦理「培育優秀原住民族學校運動人才執行計畫」至今已9年，以扎根培育原住民族基層學生選手為目標，提供選手運動醫學監控、運動傷害防護評估、心理監控與諮商、營養費及課輔費補助等協助，所參與過的原住民族學生數超過900人，已培訓許多優秀之運動人才。除了在運動培訓及課業輔導的協助外，為留住優秀選手，針對國中升高中及高中升大學階段之培訓選手，延續其運動生涯，體育署今年度特別規畫辦理「升學及職涯輔導課程」，提供各體育運動專項升學科系選填輔導及就業方向諮詢，並輔以相關知能課程，以協助原住民族高中學生選手規劃未來方向。另外，為推展連接小學、國中、高中、大學四級培訓體制，今(109)年也規劃在國立體育大學、國立臺灣體育運動大學、國立高雄師範大學、美和科技大學、國立臺東大學、國立東華大學及輔仁大學等7間具原住民族學生資源中心及體育相關科系之大專校院合作，試辦「教育部體育署原住民族學生運動人才職涯巡迴講座」，針對具體育運動及運動休閒相關科系之大專校院原住民族學生，宣導說明「運動防護員資格檢定辦法」、「各級學校專任運動教練資格審定辦法」、「國民體適能檢測員培訓暨檢定考試」、「國民體適能指導員檢定考試」及「各單項運動裁判教練證考試資訊」等考照事項，並提供證照報考準備方針，協助學生朝運動休閒、健身產業、健康促進等方向做職涯規劃，以強化原住民族體育運動人才之多元發展。體育署表示，未來也將持續戮力培育優秀原住民族學生選手，落實串聯原住民族學生體育選手之選才、訓練、競賽、輔導及獎勵之配套措施，提升相關後勤資源，並以賡續擴大發展及培育原住民族擅長之運動種類及項目。另藉由培訓機制系統化發掘更多具潛力的原住民族運動選手，兼顧運動選手生活及生涯發展，以落實照顧原住民族運動選手之政策目標。