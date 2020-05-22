NBA／喬丹說過最狠垃圾話　「你看我打球長大但我不是」

身為在北芝加哥長大的小孩，Vincent Yarbrough從小在房間就掛上Michael Jordan的海報，他希望有一天可以跟偶像一起對決，甚至拿下六座總冠軍。身為喬丹鐵粉，當然遇到偶像不手軟，當時2002年第二輪金塊隊選中他，他終於可以跟偶像來一場男子漢對決。Yarbrough與Junior Harrington以及一些菜鳥，在比賽前就去找喬丹，但是被保全攔下。Yarbrough說：「當時Kobe對我們拿下44分，Tracy McGrady拿下43分，所以當喬丹宣布要引退時，我們想看他怎樣做。」沒想到喬丹讓他們失望，前14投5中，巫師隊一如往常被痛宰，因此他們嘗試激怒喬丹，並說：「這根本是垃圾，這些他沒進的球都很糟。」Yarbrough還說了句垃圾話：「你不用穿這些骯髒的鞋了。」喬丹抓狂，並說：「等一下，你這小混蛋，你看我打球長大，但我不是。」接下來的事就有趣了，喬丹突然在第四節拿下25分中的10分，並且命中關鍵得分，他說：「奇怪，有些聲音在我們領先後就不見了，到今天結束前，我們可以用贏球讓一些傢伙閉嘴。」賽後Yarbrough穿著喬丹T恤到場想要找他的偶像，他說：「我們可以激起他的偉大。」