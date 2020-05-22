中職／豪雨成災！中職本周賽事一場未打桃園宣布延賽

中職賽事本周受到雨勢影響，目前一場未打，就連今晚原定要舉行的猿獅大戰也被迫取消。中職公告如下：【5月22日一軍賽延賽公告】原訂於2020/5/22（五）18:35【例行賽第57場】統一7-ELEVEn（桃園）Rakuten 賽事；受到天候不佳的影響、場地無法進行比賽，比賽日程將依補賽規定另行公布，特此公告。