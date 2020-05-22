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中職／豪雨成災！中職本周賽事一場未打桃園宣布延賽

記者吳政紘/綜合報導-2020-05-22 13:01:45
▲桃園球場延賽（圖／取自中職粉絲團）
中職賽事本周受到雨勢影響，目前一場未打，就連今晚原定要舉行的猿獅大戰也被迫取消。

中職公告如下：

【5月22日一軍賽延賽公告】

原訂於2020/5/22（五）18:35【例行賽第57場】統一7-ELEVEn（桃園）Rakuten 賽事；

受到天候不佳的影響、場地無法進行比賽，比賽日程將依補賽規定另行公布，特此公告。

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