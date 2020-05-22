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中職／就是要支持樂天桃猿！美國前記者終於等到貨

記者吳政紘/綜合報導-2020-05-22 18:18:32
▲前電視台記者GeorgeFalkowski購買中職樂天商品。（圖／取自GeorgeFalkowski推特）
樂天桃猿今年雖然才剛剛推出新產品，不過就受到新冠肺炎疫情影響，無法有效讓每一位球迷都買到，不過海外也有不少球迷熱烈支持猿隊，像前電視台記者GeorgeFalkowski就很愛猿隊。

GeorgeFalkowski在日前入手了猿隊商品，他還堅持這些商品是來自台灣，而他等待多時，也迫不及待穿上T恤跟球帽支持樂天。

不過因為最近中職都是因雨延賽，他也告訴自己「以後絕對不要在5月來台」。

▲前電視台記者GeorgeFalkowski購買中職樂天商品。（圖／取自GeorgeFalkowski推特）
▲前電視台記者GeorgeFalkowski購買中職樂天商品。（圖／取自GeorgeFalkowski推特）
 

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