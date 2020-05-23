中職NOW一下／劉志威砲轟聯盟強硬反擊　到底誰有問題？

中信兄弟領隊劉志威21日砲轟聯盟無作為，並且「沒有進步」，來闡述中職沒有跟國際接軌，形成打高投低的聯盟，對此聯盟會長吳志揚罕見回應「聯盟不是下屬單位」，引起球迷譁然，但到底哪方說法才是正確的？中信兄弟今年換了本土總教練丘昌榮上任，他對過去中信兄弟一些現象看在眼裡，也要為子弟兵出一口氣，但是針對聯盟裁判、好球帶、甚至用球等問題提出質疑，也是踩到聯盟紅線。吳志揚強調，聯盟是由四隊組成，在領隊會議可以討論，而事實上用球數據雖然超過2017年領隊會議決議，那麼之前的合格標準為何各球團不提出修改？他也認為，「兄弟球團提出要有具體，不是只說出要有方向，要跟國際接軌，有沒有標準？」相關人士指出，劉志威要好好想想自己身處位置，雖然是身為領隊，但也不可無限上綱，另外針對裁判問題，既然已經有重播輔助判決，就不應該再提出，三呎線的爭議，也請針對棒球規則好好研讀。不過最重要的是，若是三隊都認為球有問題？為何其他領隊並未讚聲？又或者沒有提出抗議？統一獅領隊蘇泰安認為，「針對這個問題，會長已經要求在每周的領隊視訊會議提出優先處理，因此就要看各隊討論結果，不過精進比賽這個部分，都是希望能夠好還要更好。」既然劉志威已經開了改革的第一槍，那中職聯盟未來會走向何處？要持續打高投低？還是要換球？也值得令人思考。