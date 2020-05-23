MLB／陳偉殷悄悄回台　感謝台灣防疫國家隊

旅美左投陳偉殷今天在臉書上放上自己備戰新球季照片，他寫下自己的心情，也感謝台灣防疫成果。
以下為陳偉殷臉書內容：
回到台灣快一個月了，一直都在持續備戰新球季，很開心看到大家一切都好！
已經十幾年沒有這個時間出現在台灣了，有點嚇到原來台灣天氣這麼熱（我一天要換洗好多件衣服)
感謝防疫國家隊，讓我可以安心進行訓練！
陳偉殷當時在疫情爆發時，原本選擇留在美國自主訓練，不過因為美國疫情嚴重，他在一個月前回到台灣，並且也順利防疫，現在正在準備7月大聯盟開幕，而他預計6月就會回到美國。
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