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MLB／陳偉殷悄悄回台　感謝台灣防疫國家隊

記者吳政紘/綜合報導-2020-05-23 00:23:14
▲水手隊陳偉殷。（圖／美聯社／達志影像）
旅美左投陳偉殷今天在臉書上放上自己備戰新球季照片，他寫下自己的心情，也感謝台灣防疫成果。

以下為陳偉殷臉書內容：

回到台灣快一個月了，一直都在持續備戰新球季，很開心看到大家一切都好！

已經十幾年沒有這個時間出現在台灣了，有點嚇到原來台灣天氣這麼熱（我一天要換洗好多件衣服)

感謝防疫國家隊，讓我可以安心進行訓練！

陳偉殷當時在疫情爆發時，原本選擇留在美國自主訓練，不過因為美國疫情嚴重，他在一個月前回到台灣，並且也順利防疫，現在正在準備7月大聯盟開幕，而他預計6月就會回到美國。

 

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