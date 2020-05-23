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中職／豪雨中職一場未打　桃園猿獅大戰被迫延賽

記者吳政紘/綜合報導-2020-05-23 11:29:54
▲桃園球場延賽（圖／取自中職粉絲團）
中職聯盟今天宣布，原定今日下午5時舉行的桃園球場猿獅之戰，因為大雨影響，因此宣布延賽。

以下為聯盟公告：

【5月23日一軍賽延賽公告】

原訂於2020/5/23（六）17:05【例行賽第59場】統一7-ELEVEn（桃園）Rakuten 賽事；

受到天候不佳的影響、場地無法進行比賽，比賽日程將依補賽規定另行公布，特此

公告。

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