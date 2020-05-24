TAIWAN EXCELLENCE！樂天女孩為台灣精品應援

▲樂天女孩為台灣精品應援。（圖／台灣精品提供）

▲樂天女孩為台灣精品應援。（圖／台灣精品提供）

▲台灣精品為中職應援。（圖／台灣精品提供）

▲台灣精品為中職應援。（圖／台灣精品提供）

▲台灣精品為中職應援。（圖／台灣精品提供）

中華職棒31年賽季在4月12日正式閉門開打，拿下全球第一的紀錄，並且靠著臺灣傑出的防疫表現，5月領先世界陸續開放球迷入場及放寬球迷飲食限制，臺灣運動賽事不但持續超前部署，還全面進化，成為臺灣的驕傲。由經濟部國際貿易局主辦、中華民國對外貿易發展協會執行的臺灣產業界驕傲「台灣精品」，此次也用行動力挺領先全球的中華職棒，今(24)日在桃園球場贈送1,000條「TAIWAN EXCELLENCE」字樣的運動毛巾給入場球迷。這場比賽Rakuten Monkeys奮戰到最後，但是統一獅隊由蘇智傑開轟，加上貢獻3分打點好表現下，獅隊終場以7:5擊敗Rakuten，而這場比賽也吸引2千名滿場球迷進場觀戰，更顯示出中職的高人氣！球迷黃先生表示：「終於等到中職比賽開幕了！臺灣靠著優秀的防疫表現，獨步全球開放球迷進場，雖然還是有一些限制，但還是感到很驕傲，很開心拿到『Taiwan Excellence』的毛巾，不管是應援還是擦汗都很實用。」來自中壢的林小姐表示：「今天知道acer、捷安特及TOKUYO等都是台灣精品品牌，台灣精品真的是臺灣之光，就像臺灣棒球實力一樣厲害!」Rakuten Girls成員倪晅表示 :「這是今年第一次看到球迷進場，終於能跟球迷一起熱血應援吶喊，一起為球員跟臺灣加油，要讓世界看見各種臺灣驕傲。」「台灣精品」除了此次以行動支持中華職棒，其實以往在棒球場內也能看到許多優秀「台灣精品」獲獎企業的身影及產品，例如：亞洲第一、世界前三大的國際專業運動健身器材集團公司-喬山健康科技，供應球場大螢幕、電子製造龍頭之一的台達電子，以及在閉門開打期間，安排「AI精靈」機器人樂團現身加油，獲得國際媒體注目的祥儀企業。